iPhone 7 phiên bản nào hot nhất

Nhờ camera kép, iPhone 7 Plus đang có số lượng đặt hàng cao hơn so với bản thường trong khi dung lượng 128GB cũng được lựa chọn nhiều nhất.

Công ty Slice Intelligence thực hiện nghiên cứu số liệu đặt mua iPhone 7 từ gần 32.000 khách hàng tại Mỹ, cho thấy nhiều số liệu khác biệt so với iPhone 6S hay 6 trước đây. Trong 48 giờ đầu tiên, có tới 55% số người dùng chọn phiên bản màn hình lớn iPhone 7 Plus trong khi tỷ lệ này với iPhone 6S Plus chỉ là 41% còn iPhone 6 Plus là 35%.

Mẫu màn hình 5,5 inch là lựa chọn hấp dẫn hơn trong năm nay nhờ trang bị camera kép. Bản 4,7 inch vẫn giữ camera đơn như trước dù kích thước cụm ống kính lớn hơn.

Hai màu đen chiếm áp đảo lựa chọn người dùng.

Cũng theo bảng số liệu trên, có tới 55,9% số người đã đặt mua iPhone 7 từng mua ít nhất một chiếc iPhone kể từ năm 2014. Khoảng 34% số người đặt mua iPhone 7 nhưng chưa từng mua một chiếc smartphone nào trong vòng hai năm trở lại đây. Số còn lại chuyển qua từ các hãng như Samsung, LG, Motorola...

Do không còn màu xám, màu đen năm nay nổi lên như là lựa chọn hàng đầu. Có tới 46% số người đặt iPhone 7 lựa chọn màu sắc này. Dù nguồn cung hạn chế, màu đen bóng (Jet Black) cũng chiếm khoảng 23% số đơn đặt hàng. Màu vàng hồng hiện chiếm khoảng 15% trong khi màu vàng và màu bạc lần lượt là 9% và 8% tương ứng.

Dung lượng 128 GB chiếm đa số lựa chọn của người dùng Mỹ.

Apple năm nay bỏ lựa chọn 16GB và thay bằng 32GB là nhỏ nhất. Tuy nhiên, phiên bản được ưa chuộng nhất lại là 128GB khi chiếm tới 60% lựa chọn. Bản 32GB chiếm 14% còn bản 256GB hoàn toàn mới chiếm 19%.

VnExpress