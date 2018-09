iPhone 7 màu Jet Black bị giao hàng chậm

Màu mới của bộ đôi smartphone Apple nhận được sự quan tâm lớn của người dùng.

Trên trang bán hàng trực tuyến của Apple, đặt mua iPhone 7 Jet Black, khách hàng phải nhận máy muộn khoảng 3-4 tuần so với ngày giao hàng dự kiến là 16/9. Tương tự, người mua cũng sẽ phải đợi đến tháng 10 nếu đặt iPhone 7 Plus Jet Black. Các màu khác của iPhone 7 và 7 Plus không gặp tình trạng "delay".

iPhone 7 và 7 Plus được Apple trình làng ngày 7/9 với hai màu mới là đen và đen bóng (Jet Black), bên cạnh ba màu cũ là bạc, vàng, hồng. Công ty Mỹ cũng nhấn mạnh về những công đoạn tỉ mỉ để tạo ra phiên bản Jet Black.

Lý do của việc giao hàng chậm hơn với piheen bản Jet Black có thể xuất phát từ là lượng đặt hàng vượt quá kế hoạch sản xuất cho đợt giao hàng đầu tiên của Apple. Tuy nhiên nguyên nhân cũng có thể do vỏ máy màu Jet Black cần trải qua công đoạn đánh bóng tốn nhiều thời gian hơn.

iPhone 7 màu Jet Black có nhược điểm dễ xước, để lại mồ hôi, bám vân tay... được chính Apple khuyến cáo bằng việc sử dụng ốp lưng. Tuy nhiên, người dùng vẫn bị sức hút mạnh từ màu sắc độc đáo của thế hệ iPhone mới.

Trọng Nghĩa