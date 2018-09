iPhone 7 lộ giá bán cho từng phiên bản

Smartphone sắp ra mắt của Apple có ba phiên bản 32GB, 64GB và 256GB.

Thông tin về giá bán của iPhone thế hệ mới vừa xuất hiện trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc dù sản phẩm còn chưa được Apple công bố. Giống như những tin đồn và nhiều thông tin rò rỉ gần đây, iPhone 7 được cho có ba phiên bản gồm iPhone 7, 7 Plus và một phiên bản đặc biệt iPhone 7 Pro với camera kép.

Không như iPhone 6 và 6S tiền nhiệm, nguồn tin trên cho biết Apple sẽ loại bỏ phiên bản dung lượng 16GB, vốn bị nhiều người chê là không đủ dung lượng lưu trữ và thay bằng bản 32GB. Nhưng iPhone 7 khác iPhone 7 Plus và 7 Pro, khi không có bản 128GB mà đổi bằng bản 64GB.

Giá bán được cho là của iPhone 7 tại thị trường Trung Quốc. Ảnh: Pocketnow.

Theo rò rỉ trên Weibo, giá bán của iPhone 7 và 7 Plus không thay đổi so với iPhone 6S hiện giờ. Ví dụ, iPhone 7 bản 32GB có giá 5.288 nhân dân tệ, ngang với iPhone 6S bản 16GB của Apple tại thị trường Trung Quốc. Còn iPhone 7 Plus bản 32GB tương đương với iPhone 6S Plus bản 16GB. Điều này đồng nghĩa giá bán khởi điểm iPhone 7 tại Mỹ có thể vẫn từ 649 USD.

Tuy nhiên, giá bán của iPhone 7 Pro camera kép được cho sẽ rất đắt. Phiên bản thấp nhất với dung lượng 32GB sẽ ngang với iPhone 7 bản 256GB, lên tới 7.088 nhân dân tệ, khoảng 24 triệu đồng.

VnExpress