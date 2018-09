iPhone 7 Jet Black sụt giá, trở thành màu rẻ nhất

Ở nhiều đại lý bán hàng xách tay tại Việt Nam, model màu đen bóng của bộ đôi smartphone Apple có giá rẻ hơn màu khác.

Khi ra mắt hồi tháng 9/2016, iPhone 7 và 7 Plus màu Jet Black thu hút được sự quan tâm của người dùng. Trong video nói về thiết kế của iPhone 7, Jony Ive cũng tuyệt nhiên chỉ đề cập đến phiên bản Jet Black và sản phẩm được gia công một cách phức tạp như thế nào.

Trong những ngày đầu bán ra, mức giá của iPhone 7 Jet Black, trong đó đặc biệt là phiên bản Plus màn hình lớn nhanh chóng leo thang, chênh lệch từ 5-6 triệu đồng so với các màu sắc khác. Mức giá đỉnh điểm ghi nhận được cho iPhone 7 Plus Jet Black 256GB lên đến 42 triệu đồng.

Thời gian ngắn sau đó, iPhone Jet Black nhanh chóng mất giá khi nguồn cung trở nên dồi dào. Khoảng một tháng sau khi mở bán, giá iPhone Jet Black chỉ còn cao hơn khoảng 1 - 1,5 triệu đồng so với các màu khác.

Đến nay, gần 6 tháng kể từ khi iPhone 7 được giới thiệu và bán ra, giá phiên bản Jet Black thậm chí còn thấp hơn, trở thành phiên bản màu sắc với giá rẻ nhất. Mức chênh lệch không nhiều trung bình chỉ 200-500.000 đồng cũng cho thấy sức hút của Jet Black không lớn.

Chỉ một vài ngày sau khi iPhone 7 được công bố hồi tháng 9, có những báo cáo đầu tiên cho biết màu Jet Black nhanh chóng bám bẩn và dễ bị xước. Chính Apple cũng khuyên người dùng nên sử dụng ốp lưng cho máy.

Đối với smartphone khác, nếu không muốn sử dụng ốp, người dùng có lựa chọn khác là dán nilon để bảo vệ máy. Nhưng với màu Jet Black, khi bóc lớp dán, mọi ký tự in trên mặt lưng máy cũng bong theo.

Hiện tại, màu Mate Black được ưa chuộng hơn cả. Còn với đối tượng phái nữ, hồng tiếp tục là màu sắc được ưa chuộng nhất.

Theo Tri Thức Trẻ