iPhone 6S vào mạng nhanh gấp đôi iPhone 6

Thế hệ iPhone mới của Apple được cho là sẽ sử dụng chip Qualcomm cho tốc độ kết nối mạng nhanh hơn.

Chip Qualcomm MDM9635M trên bo mạch được cho là của iPhone 6S.

Theo hình ảnh vừa được đăng tải trên 9to5mac, iPhone 6S sẽ được trang bị chip xử lý Qualcomm MDM9635M còn có tên gọi khác là 9X35 Gobi. Đây là thế hệ chip mới của Qualcomm, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ 20nm, cho phép giảm kích thước tổng thể và tỏa nhiệt ít hơn ít so với thế hệ trước. Chip 9X35 Gobi cho tốc độ download tối đa theo lý thuyết đạt 300Mbps và tốc độ upload tối đa là 50Mpbs. So với iPhone 6 và 6 Plus, thì tốc độ download của iPhone 6S sẽ tăng lên gấp đôi.

Việc sử dụng chip có kích thước nhỏ hơn trong khi giữ nguyên thiết kế bên ngoài giúp iPhone 6S có thêm không gian để bố trí các linh kiện khác. Một trong số đó có thể là tấm nền màn hình tích hợp công nghệ cảm biến lực thông minh Force Touch như những tin đồn gần đây. Bên cạnh đó, pin của iPhone 6S cũng hứa hẹn sẽ được cải thiện đáng kể so với thế hệ iPhone hiện tại.

Apple được cho là bắt đầu sản xuất iPhone thế hệ mới trong tháng này để kịp ra mắt vào tháng 9 tới.

Mika