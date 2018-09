iPhone 6S và 6S Plus xuất hiện ở Việt Nam

Bộ đôi smartphone mới có mặt tại TP HCM hôm qua 24/9, sớm hơn ngày Apple bán ra trên toàn thế giới.

iPhone 6S màu hồng tại TP HCM. Ảnh: Đức Trung.

iPhone 6S đầu tiên về Việt Nam là phiên bản màu hồng còn bản iPhone 6S Plus là màu vàng. Cả hai máy đều có xuất xứ từ thị trường Australia và có bộ nhớ trong dung lượng 16GB. Tuy nhiên, hai máy mới chỉ là bản demo chứ chưa phải bản thương mại. Theo kế hoạch của Apple, sáng nay bộ đôi iPhone 6S mới bán ra đầu tiên tại một số thị trường lớn trên thế giới.

Theo anh Huy, đại diện của hệ thống CellphoneS, nơi đầu tiên nhập sản phẩm về, do tình trạng khan hiếm hàng nên mẫu iPhone 6S màu hồng có giá bán lên tới 31 triệu đồng trong khi bản iPhone 6S Plus là 30 triệu đồng. Trước đó, iPhone 6S được rao giá từ 24-37 triệu đồng tùy phiên bản dung lượng, màu sắc. Trong khi iPhone 6S Plus có giá từ 28-38 triệu đồng cho bản 16GB và 64GB. Màu hồng đều đắt hơn màu trắng và xám tới 7 triệu đồng và đắt hơn bản màu vàng thường là 5 triệu đồng.

Hôm nay, dân buôn xách tay cũng sẽ ồ ạt đưa iPhone mới về nước chủ yếu từ hai thị trường là Hong Kong và Singapore. Giá bán của máy có thể giảm nhiệt so với mức của hai model đầu tiên nhưng vẫn sẽ giữ ở mốc khá cao so với giá gốc trong khoảng một tuần đầu tiên.

Các máy chính hãng có thể về Việt Nam cùng thời điểm như năm ngoái, khoảng giữa tháng 11. Tuy nhiên, thị trường xách tay chắc chắn sẽ đưa bộ đôi này về ngay trong ngày đầu tiên bán ra.

Bộ đôi iPhone 6S và 6S Plus đầu tiên có mặt tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Đức Trung.

Thế Tuấn