iPhone 6S Plus lộ vỏ kim loại

Bộ vỏ kim loại iPhone 6S Plus màn hình lớn 5,5 inch xuất hiện trên Internet, trước khi cả mẫu iPhone ra mắt vào khoảng tháng 9 tới.

Bên trái là vỏ iPhone 6S Plus còn bên phải là vỏ của iPhone 6 Plus hiện giờ.

Các chi tiết trong loạt ảnh rò rỉ về bộ vỏ iPhone 6S Plus vừa xuất hiện trên mạng cho thấy Apple sẽ giữ nguyên thiết kế bên ngoài của iPhone thế hệ mới năm nay, như iPhone 6 và 6 Plus của năm ngoái. Kích thước của cụm camera, mic phụ và đèn flash không thay đổi. Ngay cả dải nhựa của ăng-ten ở phần lưng cũng không được thu gọn hay làm biến mất đi như tin đồn.

Tuy nhiên, cấu tạo bên trong của bộ vỏ iPhone mới có một số chi tiết khác so với bộ vỏ của mẫu iPhone 6 Plus cùng kích thước. Điều này phù hợp với tin đồn Apple sẽ có những cải tiến về bảng mạch để nâng cấp cấu hình, hoặc cải thiện pin, hay đưa vào thêm một số công nghệ mới.

Nguồn tin cung cấp các bức hình còn cho rằng, bộ vỏ kim loại trên iPhone 6S Plus cứng hơn so với iPhone 6 Plus hiện giờ. Năm ngoái, không lâu sau khi bán ra mẫu iPhone màn hình 5,5 inch của Apple đã bị người dùng chê trách vì dễ bị cong khi sử dụng. Sau đó, Apple đã có một vài chỉnh sửa để gia cố lại độ cứng cho bộ vỏ kim loại.

iPhone 6S và 6S Plus được cho là hai mẫu iPhone thế hệ mới sở hữu màn hình 4,7 và 5,5 inch sắp ra mắt. Có thể khác với mọi năm, Apple năm nay sẽ đẩy sự kiện của hãng lên sớm hơn thông lệ và thời điểm được dự đoán là khoảng giữa tháng 9.

Thế Mỹ