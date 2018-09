iPhone 6S Plus được đặt trước nhiều hơn ở Việt Nam

Lượng đặt hàng iPhone 6S Plus chiếm tỷ lệ 80% trên tổng lượng đơn đặt hàng bộ đôi iPhone mới.

Hệ thống cửa hàng CellphoneS cho biết, trong tổng số những người đặt hàng trước iPhone 6S và 6S Plus tại các cửa hàng của hệ thống này, có tới 80% đơn hàng là đặt mua iPhone 6S Plus. Con số này khá kỳ lạ, vì cũng thời điểm này năm ngoái, lượng người đặt mua trước iPhone 6 cao hơn người mua iPhone 6 Plus, anh Nguyễn Lạc Huy - đại diện CellphoneS cho biết.

Giải thích về xu hướng mới của khách hàng tại cửa hàng của mình, anh Huy cho rằng iPhone 6S Plus hút hàng hơn là do người dùng đang ngày càng thích điện thoại màn hình to, khi đó trải nghiệm giải trí sẽ tốt hơn. Anh Huy còn cho rằng, người mua thích sở hữu iPhone 6S Plus hơn vì dung lượng pin cao hơn, 2.915mAh so với 1.715mAh của iPhone 6S. Người dùng trước đây quen với việc iPhone có pin kém nên khi pin iPhone 6S Plus được cải thiện, mọi người có xu hướng chọn iPhone 6S Plus.

Phán đoán của anh Huy phù hợp với xu hướng yêu thích smartphone màn hình lớn hiện nay. Số liệu của GfK công bố gần đây cho biết, có đến 48%, tức gần một nửa smartphone bán ra trên toàn cầu trong quý 2/2015 có kích thước màn hình lớn hơn 5 inch. Trong đó, Trung Quốc là thị trường màu mỡ cho loại smartphone màn hình to khi thị trường này có đến 63% smartphone màn hình lớn hơn 5 inch được bán ra trong quý II.

Theo anh Huy, khả năng bộ đôi iPhone sẽ về Việt Nam ngày 25/9 - đúng thời điểm bộ đôi iPhone ra mắt tại Singapore. Đồng thời cũng dự đoán iPhone mới sẽ có mức giá 26-27 triệu đồng, sau đó giảm nhanh về mốc 21-22 triệu đồng sau một vài ngày và sẽ giảm nhẹ vài trăm nghìn đồng theo thời gian và ổn định khi hàng chính hãng bán ra.

Trước đó ngày 9/9, Apple tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm mới của hãng trong năm nay. Đúng như các dự đoán ban đầu, iPad Pro 12,9 inch và bộ đôi iPhone 6S, 6S Plus được giới thiệu. Bộ đôi iPhone 6S, như thường lệ, chính là sự nâng cấp từ cặp iPhone 6 ra mắt cách đây một năm.

Theo ICTNews