iPhone 6S màu hồng không còn hiếm

Giá iPhone mới của Apple xách tay đang về mức ổn định, màu hồng đáp ứng đủ nhu cầu mua hàng.

iPhone 6S bản bán chạy nhất dung lượng 64GB hiện được bán với một giá 19,4 triệu đồng, áp dụng cho mọi phiên bản màu, theo giá bán tại hệ thống cửa hàng CellphoneS. Trong khi đối với iPhone 6S dung lượng bộ nhớ khác hoặc với iPhone 6S Plus, chênh lệch giá giữa các màu hiện nay rất thấp, chỉ khoảng vài trăm nghìn đồng, so với chênh lệch cả triệu đồng thời điểm đầu bán ra tại thị trường xách tay. Sự thay đổi là do nguồn hàng iPhone về nhiều, không xảy ra tình trạng khan hàng một màu cụ thể nào đó nên giá chênh nhau giữa các màu rất ít.

Theo anh Đào Nhật Huy, chủ cửa hàng Nhật Huy Mobile (TP HCM), phiên bản iPhone 6S màu hồng, bộ nhớ trong 64GB vẫn bán chạy nhất so với tất cả bản iPhone khác.

Lý giải việc này, anh Nguyễn Lạc Huy, đại diện CellphoneS, cho rằng 64GB là phù hợp nhu cầu lưu trữ thực tế hiện nay của người dùng, trong khi bản 16GB là khá ít còn bản 128GB lại vượt quá nhu cầu và giá đắt.

Ngược lại với màu hồng rất được nhiều người mua sử dụng, bao gồm cả khách hàng nam giới, màu bạc đang là màu ít được quan tâm, giá rẻ nhất. Điều này, theo nhiều người bán, rất dễ hiểu vì màu bạc đã có trên iPhone từ khá lâu và lại là màu được nhiều hãng sử dụng nên dễ “đụng hàng”, không thu hút. Trong khi đó, màu hồng là màu mới nhất hiện nay của iPhone, chưa được hãng khác áp dụng nên chúng vẫn là màu “độc” khiến nhiều người săn lùng.

Bên cạnh đó, các cửa hàng cũng cho biết nhu cầu mua iPhone 6S Plus dù cao hơn nhu cầu iPhone 6 Plus năm ngoái, nhưng vẫn không bằng iPhone 6S. Về vấn đề này, anh Hoàng Trọng Tài - quản trị viên một diễn đàn, cho rằng pin trên iOS 9 đã đủ tốt để dùng iPhone 6S từ sáng đến tối, không cần phải mua iPhone 6S Plus chỉ vì pin dung lượng cao hơn. Thêm vào đó, anh đang dùng iPhone 6S Plus chuyển sang dùng iPhone 6S thấy gọn nhẹ hơn.

Ngoài iPhone 6S bản 64GB thống nhất giá giữa các màu, hiện nay giá thấp nhất của iPhone 6S là 16.399.000 đồng cho bản 16GB màu vàng và tăng thêm 400.000 đồng nếu mua bản màu hồng 16GB. Giá iPhone 6S bản cao nhất 128GB là 21,6 triệu đồng, theo CellphoneS. Trong khi đó, iPhone 6S Plus 16GB các màu bạc, vàng, xám là 19,6 triệu đồng, màu hồng giá cao hơn 300.000 đồng. iPhone 6S Plus bản 64GB có giá từ 22,8 đến 23 triệu đồng. iPhone 6S Plus 128GB tất cả màu được áp giá 25,7 triệu đồng.

Như vậy, kể từ khi ra mắt tại thị trường xách tay cách đây một tháng, giá từ hơn 30 triệu đồng cho iPhone 6S bản 64GB giờ chỉ còn dưới 20 triệu đồng. Mức giá iPhone 6S, 6S Plus, theo nhiều người bán hàng, xem như đã ổn định ở thời điểm này. Tuy nhiên, mức giá có thể được điều chỉnh nhỏ thời gian tới khi iPhone chính hãng dự kiến được phân phối trong tháng 11.

Theo ICTNews