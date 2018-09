iPhone 6S màu hồng được săn đón, Apple lập kỷ lục

Doanh số của bộ đôi iPhone được cho là sẽ lập kỷ lục mới cho Apple ở đợt mở bán đầu tiên.

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, số lượng người dùng mua phiên bản màu hồng của iPhone 6S chiếm từ 30-40% từ khi mở bán tới nay.

Kuo chia sẻ, người hưởng lợi đến từ sự hút khách của iPhone 6S màu vàng hồng đó chính là Foxconn. Vì nhà máy là đối tác sản xuất lớn nhất cung cấp phiên bản màu sắc đầy nữ tính cho Apple.

Doanh số được dự đoán cho bộ đôi iPhone thế hệ mới của Apple có thể từ 12-13 triệu chiếc. Nếu đạt được mốc doanh số 13 triệu máy, bộ đôi iPhone mới sẽ đáp ứng được kỳ vọng từ phố Wall.

Tuy nhiên, ông Kuo cũng cho rằng, rất có thể Apple chỉ bán được dưới 12 triệu máy. Lý do chính dẫn đến việc này nhiều khả năng từ phía các nhà sản xuất, hoặc cũng có thể là do sức mua bộ đôi iPhone 6S và 6S Plus chưa thật sự cao.

Năm ngoái trong đợt mở bán, số lượng iPhone 6 bán được là 10 triệu chiếc, trong khi đó số lượng iPhone 5S trong lần đầu mở bán là 9 triệu chiếc. 13 triệu chiếc điện thoại bán được trong cuối tuần này cũng có nghĩa là doanh số đã tăng thêm 30% so với năm ngoái.

Hiện tại, bộ phận Taptic Engine, module đèn nền và vỏ màu vàng hồng là ba linh kiện có thể sẽ dẫn đến việc “tắc nghẽn” trong quá trình sản xuất.

Nhưng với lợi thế từ phiên bản màu sắc vàng hồng lạ mắt, cùng với sự góp mặt của thị trường Trung Quốc trong ngày đầu tiên mở bán. Bộ đôi iPhone 6S và 6S Plus hứa hẹn sẽ tiếp tục làm “nên chuyện” trong năm nay. Về doanh số chi tiết, hãng sẽ công bố vào ngày 28/9 theo truyền thống hàng năm.

Theo TechZ