iPhone 6S gặp vấn đề với miếng dán màn hình

Miếng dán đạt chuẩn, mỏng dưới 0,3 mm mới không gây ảnh hưởng đến tính năng 3D Touch.

Màn hình cảm ứng lực 3D Touch là một trong những bổ sung hấp dẫn nhất trên iPhone 6S và 6S Plus, có khả năng phân biệt lực bấm theo ba cấp độ là chạm, bấm và bấm mạnh hơn. Vấn đề được nhiều người quan tâm là khi dán tấm bảo vệ màn hình có gây ảnh hưởng đến 3D Touch.

Để tìm câu trả lời, một thành viên tại 3D Techtronics gửi email tới Giám đốc tiếp thị của Apple, ông Phil Schiller. Trong thư phản hồi vị lãnh đạo này cho biết, các tấm phủ tuân theo các quy định của Apple sẽ vẫn hoạt động với tính năng 3D Touch.

Theo đó, miếng dán màn hình thích hợp cho iPhone 6S và 6S Plus phải có độ dày không quá 0,3 mm. Nó cũng cần dẫn điện và có khoảng trống giữa màn hình cảm ứng và tấm bảo vệ. Như vậy, một số loại kính cường lực đang bán trên thị trường cho iPhone 6, 6 Plus có độ dày trên 0,3 mm sẽ không thích hợp cho mẫu iPhone mới.

Apple đã dành những lời có cánh để nói về công nghệ cảm ứng lực 3D Touch trên iPhone thế hệ mới là "một thứ có thể làm thay đổi mọi thứ". Về bản chất, nó hoạt động khá giống Force Touch trên MacBook 12 inch hoặc Apple Watch. Ngoài thao tác chạm như thông thường, khi bấm mạnh hơn, máy sẽ hiểu như một cú chuột trái trên máy tính.

Với 3D Touch, các phần mềm trên nền tảng iOS 9 sẽ đưa ra các trình đơn để lựa chọn khá tiện dụng. Chẳng hạn như với phần mềm Mail, muốn xem nhanh thư có thể bấm nhẹ để mở ngay từ màn hình chính. Khi thả tay, bảng thông báo sẽ tắt đi, hoặc bấm mạnh để xem toàn bộ thư. Tương tự với Safari, Maps hay Camera.

iPhone 6S và 6S Plus bắt đầu được cho đặt hàng trước từ ngày 12/9 và sẽ được phân phối trên thị trường vào ngày 25/9. Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Canada, Australia, Puerto Rico, Nhật, New Zealand và cả những khu vực gần Việt Nam như Trung Quốc, Singapore, Hong Kong sẽ là những thị trường mở bán iPhone 6S và 6S Plus trong đợt đầu.

Giới kinh doanh iPhone ở Việt Nam dự đoán iPhone 6S và 6S Plus có thể về Việt Nam ngay trong ngày đầu tiên mở bán ở quốc tế, 25/9. Những model đầu tiên có mặt trên thị trường có thể bị "hét" gấp đôi giá gốc, iPhone 6S phiên bản 16GB được cho có thể từ 25-28 triệu đồng.

