iPhone 6S bị tố quá nóng khi sử dụng

Tình trạng iPhone 6S và 6S Plus quá nóng khiến máy không cho bật đèn flash khi chụp ảnh.

Apple bán ra bộ đôi smartphone iPhone 6S và 6S Plus từ cuối tuần trước và người dùng bắt đầu đưa ra phản hồi sản phẩm này. Trên diễn đàn Redit, một vài khách hàng cho biết họ nhận được thông báo điện thoại quá nóng, vì thế thiết bị không hỗ trợ kích hoạt đèn flash LED khi vào phần camera.

Để tiếp tục sử dụng tính năng flash, iPhone 6S đưa ra yêu cầu người dùng cần làm mát máy. Trước đó, iPhone 6 và các model cũ hơn không gặp tình trạng máy quá nóng dẫn đến không cho kích hoạt đèn flash LED.

Theo PhoneArena, nguyên nhân mà iPhone 6S đưa ra cảnh báo trên có thể do model mới dùng chip Apple A9 nhanh hơn, mạnh mẽ hơn so với bộ xử lý A8 năm ngoái. Trong khi nhiệt độ trung bình của iPhone 6 là 32 độ C thì của iPhone 6S tới 39 độ C.

Số người dùng iPhone 6S gặp thông báo máy quá nóng như ở trên không nhiều. Tuy nhiên, Apple có thể cần khắc phục vấn đề này trong các lô máy tiếp theo hoặc đưa ra bản cập nhật phần mềm.

Trước đây, iPhone 6 mới bán ra cũng bị tố dễ uốn cong và công ty công nghệ Mỹ đã âm thầm điều chỉnh kết cấu vỏ máy để sửa lỗi.

Thế Nam