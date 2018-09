iPhone 6S, 6S Plus quốc tế 'hàng rởm' ở Việt Nam

Để thử, người mua cần restore hoặc reset, update máy để kiểm tra xem có phải bản quốc tế vĩnh viễn không.

Cùng với thực tế thị trường iPhone 6S, 6S Plus xách tay trong nước liên tục hạ nhiệt, giá bán liên tục được điều chỉnh thì tại Hà Nội, TP HCM, có một số địa chỉ tuyên bố bẻ khoá được bản khoá mạng của cặp đôi này với xuất xứ từ nhà mạng tại Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Canada...

Anh Nguyễn Công Thành đại diện cửa hàng Telecom 540 Trương Định (Hà Nội) cho hay iPhone 6S và 6S Plus bản lock khi mới ra mắt được cài đặt hệ điều hành iOS 9 với tính năng bảo mật cao nên việc bẻ khóa tương đối khó khăn, đặc biệt là bản khóa mạng của các quốc gia Tây Âu, Canada, Nhật Bản...

Giải pháp khi đó là sử dụng SIM ghép để bẻ khóa nhưng cách xử lý này chưa thực sự tốt, rất nhiều máy gặp trình trạng hay bị Active khi dùng, các cuộc gọi đến không liên lạc được.

Hiện tại, theo giới chuyên bẻ khoá iPhone tại Hà Nội và TP HCM, hiện cũng chỉ có một số trung tâm có thể “bẻ” iPhone 6S và 6S Plus thành bản quốc vĩnh viễn xuất xứ nhà mạng AT&T, Sprint, T-Mobile của Mỹ, Orange của Pháp…

Hiện giá bẻ khóa mạng của máy lock mạng Sprint là ba triệu đồng, T-Mobile 2,4 triệu đồng, mạng Orange Pháp giá 1,9 triệu đồng. Trong đó máy của nhà mạng AT&T có giá “mềm” nhất từ 1,8 đến 2 triệu đồng, đồng thời vẫn đang có chiều hướng giảm dần.

Các máy iPhone 6S, 6S Plus lock các nhà mạng Au Kddi, Docomo, Softbank của Nhật Bản cũng đã có giải pháp lên quốc tế mà không bị relock (khoá trở lại), không cần phải không cần jailbreak fix lỗi, fix lỗi tin nhắn, danh bạ, Facetime, tự động trừ tiền khi tắt bật Facetime, iMesege, lỗi tên nhà mạng, My Number… như cách sử dụng SIM ghép.

Cũng theo lưu ý của anh Thành, hiện nay tại Việt Nam đang tồn tại hai loại bẻ khóa iPhone 6S và 6S Plus bằng hai gói giải pháp trở thành quốc tế vĩnh viễn hoặc quốc tế tạm thời.

Với iPhone 6S, 6S Plus xuất xứ Nhật Bản, giá dịch vụ từ 3-4 triệu đồng cho lên bản quốc tế vĩnh viễn, 1,6 triệu đồng cho quốc tế tạm thời.

Do đó, khách hàng mua máy iPhone 6S, 6S Plus quốc tế phải hết sức chú ý, chọn mua những máy có nguồn gốc rõ ràng, quốc tế vĩnh viễn do đã có không ít trường hợp người mua máy với giá tiền máy quốc tế nhưng sau khi restore hoặc reset, update lại phát hiện ra chỉ là bản khóa mạng, được giới kinh doanh xử lý trở thành máy quốc tế tạm thời nhằm bán với giá cao.

Để thử chiếc iPhone 6S, 6S Plus mới mua có phải là bản quốc tế vĩnh viễn hay không, người mua cần restore hoặc reset, update máy để kiểm tra.

Cũng theo nhận định của giới bẻ khoá iPhone, trong thực tế hiện nay iPhone 6S và iPhone 6S Plus bản lock chưa được bán rộng rãi tại thị trường Việt Nam, chủ yếu được các cá nhân đưa về để sử dụng. Tuy nhiên theo giới kinh doanh, việc iPhone 6S và 6S Plus tại nhiều thị trường bị bẻ khóa tại Việt Nam sẽ là một trong những yếu tố tác động lớn đến việc giảm giá bán của bản quốc tế thời gian tới.

