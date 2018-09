iPhone 6C quay lại với màn hình 4 inch

Apple được cho là sẽ tung ra ba phiên bản iPhone mới vào nửa cuối năm nay, trong đó, iPhone 6C có kích cỡ màn hình giống 5S và 5C.

iPhone 5S (trái) và 5C là những mẫu điện thoại 4 inch gần nhất của Apple. Ảnh: Appleinsider.

Tờ Digi Times vừa tiết lộ Apple dự kiến ra mắt ba phiên bản iPhone mới vào nửa cuối năm nay. Bên cạnh iPhone 6S và 6S Plus sẽ là phiên bản 6C sử dụng vỏ nhựa, cấu hình thấp với giá thành rẻ hơn. iPhone 6C được cho là sẽ có màn hình 4 inch giống như các thế hệ cũ 5C hay 5S nhưng lại sử dụng chip A8 như iPhone 6 và 6 Plus.

Trong khi đó, iPhone 6S và 6S Plus có màn hình lần lượt là 4,7 và 5,5 inch, sử dụng chip xử lý A9. Cả ba phiên bản mới này đều trang bị công nghệ kết nối không dây phạm vi tầm ngắn NFC, nhận dạng vân tay Touch ID, kính cường lực Gorilla Glass giống series iPhone 6.

LG Display là công ty được Apple chọn làm đối tác cung cấp màn hình cho hai phiên bản iPhone 6S và 6C. Trong khi đó, màn hình của phiên bản iPhone 6S Plus sẽ được Sharp cung cấp. Về gia công và lắp ráp, Foxconn và Pegatron sẽ chịu trách nhiệm với iPhone 6S và 6S Plus. iPhone 6C sẽ do công ty Wistron đảm trách.

Dù iPhone 6 và 6 Plus mang lại thành công lớn cho Apple với doanh số 74,5 triệu chiếc được bán ra trong quý IV/2014, một số người dùng lâu năm vẫn cảm tỏ hài lòng với các phiên bản màn hình nhỏ. Việc cho ra đời chiếc iPhone thế hệ mới với công nghệ mới nhất mà giá cả không đắt đỏ như các phiên bản màn hình to sẽ giúp nhiều fan Apple thỏa mãn được sở thích của mình.

Mika