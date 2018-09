iPhone 6 trình làng ngày 9/9

Ngày 9/9 sẽ là sự kiện đáng mong chờ nhất trong năm của Apple khi họ giới thiệu iPhone thế hệ tiếp theo.

iPhone 6 năm nay hứa hẹn sẽ được trình làng sớm hơn iPhone 5S và 5C năm ngoái. Ảnh: Recode

Làng công nghệ tháng 9 đang hứa hẹn sẽ trở nên sôi động khi hai ông lớn Apple rục rịch ra mắt smartphone được chờ đợi nhất. Nguồn tin từ Recode, một trang từng đưa tiết lộ các tin tức chính xác về Apple, mới đây đã tuyên bố sự kiện ra mắt iPhone thế hệ mới sẽ được tổ chức vào ngày 9/9.

Hai trang tin khác là The Wall Street Journal và Bloomberg cũng cùng nhận định với Recode khi cho rằng iPhone 6 sẽ lộ diện trong ngày 9/9.

Trước đó, không ít tin đồn cho rằng tới ngày 16/9, iPhone 6 mới được công bố. Cả hai ngày này đều đang được tin tưởng khi đó là thứ ba, ngày trong tuần quen thuộc thường được Apple lựa chọn để làm sự kiện. Ngoài ra, ngày 9/9 được coi là một ngày yêu thích của Apple. Hồi năm 2008, hãng từng giới thiệu dòng máy nghe nhạc iPod. Một năm sau, ngày này tiếp tục được Quả táo lựa chọn tổ chức sự kiện "It's Only Rock and Roll".

Recode cũng cho biết Apple đang lên kế hoạch ra mắt chiếc đồng hồ iWatch ngay trong tháng 10.

Thế Mỹ