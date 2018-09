iPhone 6 Plus, Galaxy S6 và One M9 đọ sức chịu đựng

Kết quả kiểm tra bằng máy cho thấy mẫu smartphone của HTC chịu được lực ép cao hơn so với hai đối thủ.

SquareTrade, công ty bảo hiểm các thiết bị điện tử của Mỹ vừa tiến hành cuộc thử độ bền của ba chiếc điện thoại hàng đầu là iPhone 6 Plus, Galaxy S6 Edge và HTC One M9 bằng máy.

Chuyên viên dùng máy ép mạnh vào phần giữa của ba thiết bị để so sánh máy nào dễ cong nhất. Kết quả cho thấy HTC One M9 chỉ bị cong khi chịu áp lực khoảng hơn 54kg trong khi iPhone 6 Plus và Galaxy S6 là 50kg.

Video bẻ cong iPhone 6 Plus, Galaxy S6 Edge và HTC One M9

Mika