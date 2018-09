iPhone 6 Plus dễ bị cong khi đút túi quần

Một số người sử dụng iPhone phiên bản lớn nhất của Apple than phiền rằng điện thoại của họ vô tình bị bẻ cong mới chỉ sau vài ngày mua.

Một trong những bức ảnh iPhone 6 Plus cong được người dùng chia sẻ.

Trước đây, đã có vài trường hợp iPhone 5 và iPhone 5S bị uốn cong khi để trong túi quần bò, tuy nhiên, vấn đề này có vẻ nghiêm trọng hơn trên iPhone 6 Plus. Trên diễn đàn của trang công nghệ Mac Rumors, một số thành viên đang chia sẻ những bức ảnh cho thấy tình trạng biến dạng của iPhone mới.

iPhone 6 Plus được trang bị màn hình lớn hơn iPhone 5S nên tạo cảm giác chật chội khi để trong túi quần. Bên cạnh đó, thiết bị lại có kiểu dáng mảnh mai nên khi người dùng ngồi hoặc cúi, máy sẽ bị ép trong không gian hẹp. Kích thước iPhone 6 Plus là 158 x 77 x 7,1 mm - to hơn và mỏng hơn nhiều so với các đời iPhone trước.

Để kiểm tra, kênh video Unbox Therapy cũng đã thử nghiệm khả năng chịu sức ép của iPhone 6 Plus. Chỉ cần dùng tay, họ có thể dễ dàng bẻ cong điện thoại. Đáng tiếc, nó không thể trở lại hình dạng ban đầu như LG G Flex với màn hình linh hoạt.

Trên thực tế, ít ai cố tình bẻ iPhone như vậy nhưng sẽ có rất nhiều tình huống khó lường trước trong cuộc sống, như khi họ để quên máy trên đệm và ai đó ngồi lên.

Thử nghiệm khả năng chịu sức ép của iPhone 6 Plus

Thế An