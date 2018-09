iPhone 6 hoàn chỉnh lộ diện sát ngày ra mắt

Dù còn hơn một ngày nữa mới tới sự kiện của Apple, video dùng thử và đánh giá iPhone 6 xuất hiện trên các kênh online.

Trong video mới xuất hiện trên YouKu và YouTube, những chi tiết như việc có thể mở khóa bằng cảm ứng vân tay, ứng dụng Health, giao diện camera mới... cho thấy mẫu iPhone xuất hiện trong video chạy hệ điều hành iOS 8 chứ không phải Android và dùng giao diện giả iOS 8 như không ít video khác đã xuất hiện trên mạng trước đó.

So với các mô hình và linh kiện rò rỉ trước đó, mẫu iPhone 6 xuất hiện trong video mới có màn hình lớn kích thước khoảng 4,7 inch. Tuy vậy, các chi tiết như mặt lưng kim loại, camera chính có ống kính lồi ra cũng phím nguồn đặt bên hông thì không khác so với các tin đồn trước đó. Khi so sánh với iPhone 5S, mẫu iPhone 6 cũng cho thấy sở hữu đường viền hai bên màn hình hẹp hơn, thân máy rất mỏng và có chất lượng hoàn thiện tốt.

iPhone 6 là smartphone nhận được rất nhiều chờ đợi từ người dùng và giới công nghệ trong nửa cuối năm nay, khi có thể là mẫu iPhone sở hữu màn hình lớn hơn hẳn các thế hệ trước với kích thước 4,7 hoặc thậm chí 5,5 inch. Tuy nhiên, phải tới 9/9 (rạng sáng ngày 10/9 giờ Việt Nam), sự kiện của Apple mới diễn ra. Ngoài iPhone 6, hãng công nghệ của Mỹ cũng được kỳ vọng sẽ công bố đồng hồ thông minh đầu tiên mang thương hiệu Apple.

Video sử dụng iPhone 6 4,7 inch chạy iOS 8