iPhone 6 chính hãng bán ở Việt Nam từ ngày 14/11

Các đại diện phân phối hàng chính hãng Apple tại Việt Nam tiết lộ mức giá thấp nhất sẽ dưới 18 triệu đồng.

Theo một số nguồn tin, iPhone 6 chính hãng dành cho thị trường Việt sẽ được bán ra trong khoảng thời gian từ 14-15/11. Mức giá dành cho phiên bản iPhone 6 16 GB dự kiến khoảng 17-18 triệu đồng. Đây là mức giá thấp hơn so với hàng xách tay ở thời điểm hiện tại.

iPhone 6 và 6 Plus có sức hút lớn tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Unb.

"Số lượng đặt hàng hiện rất lớn nhưng số lượng hàng về Việt Nam có thể không đáp ứng được hết trong đợt đầu bán ra", nguồn tin này cho biết.

Trước đó ít ngày, một vài nhà bán lẻ đã treo giá dự kiến của iPhone 6 khoảng 17,99 triệu đồng. Trong khi đó, giá iPhone 6 xách tay vẫn đang ở mức 17,5 triệu đồng cho phiên bản 16 GB và từ 20,5 triệu đồng cho iPhone 6 Plus 16 GB.

Từ khi ra mắt, iPhone 6 Plus luôn trong tình trạng cháy hàng không chỉ ở thế giới mà ngay cả ở thị trường Việt. Một phần do model này hiện Apple xuất xưởng khá khiêm tốn. Phần khác do mức giá không ổn định từ khi bán ra thị trường đã vô tình khiến iPhone 6 Plus khan hàng lại càng hiếm (do các đại lý, cửa hàng bán không dám lấy về nhiều vì sợ lỗ).

Nhiều người dùng đã cố gắng đợi đến đợt hàng chính hãng được phân phối. Tuy nhiên, theo các đại lý phân phối số lượng bán ra đợt đầu sẽ khá ít do thiếu hụt nguồn cung.

Theo Nghe Nhìn