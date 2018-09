iPhone 2017 sẽ có thiết kế lột xác

Theo nhà phân tích Ming Chi Kuo của KGI Securities, iPhone vào năm 2017 sẽ có thiết kế hai mặt kính giống iPhone 4, sử dụng màn hình AMOLED với kích thước 5,8 inch.

Ming Chi Kuo với nhiều thông tin có độ tin cậy cây cao về các sản phẩm của Apple đưa ra một số ghi chú về việc Apple sẽ cho ra đời iPhone hoàn toàn mới vào năm 2017. Theo ông, iPhone 2017 sẽ được sản xuất với vỏ bằng kính và màn hình Amoled, tuy nhiên điều này hơi trái ngược với dự đoán của các nhà phân tích rằng Apple sẽ sử dụng màn hình Amoled vào năm 2018.

Nhà phân tích cho biết Apple sẽ chọn thuỷ tinh thay vì nhựa và gốm ceramic để sản xuất vỏ cho iPhone 2017 bởi nhựa không thể mỏng và đẹp như thuỷ tinh còn gốm ceramic thì khó kiểm soát chất lượng.

Ngoài ra, Kuo còn cho biết rằng iPhone 2017 sẽ có màn hình với mặt kính cong. Thiết kế của máy sẽ được xây dựng trên thiết kế của iPhone 4 với hai mặt kính và khung kim loại siêu mỏng. Do đó mặc dù màn hình lên đến 5,8 inch nhưng iPhone 2017 sẽ nhỏ hơn so với model 6 Plus và 6S Plus có màn hình 5,5 inch hiện nay và nếu Apple có thể sản xuất đủ số lượng màn hình 5,8 inch trong năm 2017 chỉ còn iPhone 5,8 inch và iPhone 4,7 inch.

Bên cạnh đó, iPhone 2017 sẽ được trang bị sạc không dây do trước đó Apple đang phát triển một công nghệ sạc không dây tầm xa mới. Apple cũng sẽ thêm vào công nghệ nhận dạng sinh trắc học cho bảo mật như là nhận dạng khuôn mặt hoặc mống mắt. Mẫu iPhone 2017 được cho là sẽ thay đổi hoàn toàn dòng sản phẩm này của Apple, trong khi iPhone 7 dự đoán ra mắt trong nay năm sẽ không có nhiểu thay đổi ngoài việc mỏng hơn và không có jack cắm tai nghe 3,5 mm.

Nhà phân tích Ming Chi Kuo có các dự đoán với độ tin cậy cao khi ông dự đoán đúng về việc Apple ra mắt bộ đôi iPhone 6 với hai kích cỡ màn hình, cấu hình iPhone 6S, Apple Watch, Macbook 12 và gần đây nhất là về iPhone SE.

VnExpress