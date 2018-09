iPad Plus 12,9 inch có pin 'khủng'

Máy tính bảng màn hình cỡ lớn của Apple sẽ có ngoại hình ấn tượng chưa từng có với độ mỏng, nhẹ và pin tốt.

Theo nguồn tin rò rỉ từ trang mạng ở Trung Quốc, iPad khổng lồ của Apple có kích thước màn hình là 12,9 inch và được đặt tên là iPad Plus. Trước đó, có thông tin cho rằng công ty Mỹ sẽ gọi tablet màn hình cỡ lớn là iPad Air Plus, như một sự kế tục của model iPad Air 2 hiện có. iPad Air Plus cũng được cho rằng sẽ sở hữu màn hình 12,2 inch.

Nguồn tin ở Trung Quốc cũng cho biết màn hình của iPad Plus có độ phân giải siêu nét 2K. Máy mỏng 7mm và nặng khoảng 700 gram. Với các thông số về độ mỏng lý tưởng, trọng lượng nhẹ, iPad Plus hứa hẹn có ngoại hình ấn tượng chưa từng có.

Để chung cấp năng lượng cho màn hình 2K cỡ lớn, Apple trang bị cho iPad Plus viên pin 11.000 mAh, dung lượng gấp rưỡi mẫu iPad Air 2 hiện tại.

Nguồn tin chia sẻ thêm, Apple có thể khai tử mẫu iPad Mini 3 bị "ném đá" khá nhiều từ khi ra mắt để thay thế bằng bằng iPad Mini 4. Với sản phẩm chủ lực iPhone trong năm nay, Apple có khả năng tung ra ba model khác nhau - số lượng lớn nhất trong lịch sử của hãng - với kích thước khác nhau. Trước đó, các tin đồn cho rằng iPhone 6S, iPhone 6S Plus và iPhone 6 Mini sẽ trình làng trong năm 2015.

