iPad Air Plus so dáng với iPhone và iPad Air

So dáng kích thước mô hình iPad Air Plus (dưới cùng) với các sản phẩm khác chạy iOS.

Để minh họa cho các tin đồn gần đây về mẫu iPad màn hình lớn, trang công nghệ Canoopsy dựng video so sánh về tương quan kích thước của sản phẩm này với các model khác chạy iOS. Với màn hình 12,2 inch, iPad Air Plus có kích thước chiều cao và chiều rộng tương đương với MacBook Pro 13 inch.

Trước đó, trang MacFan tiết lộ chi tiết về kích thước của iPad màn hình lớn là 305,31 x 220,8 x 7 mm trong khi Galaxy Note Pro - Tab Pro là 295,6 x 203,9 x 7,95 mm. Máy tính bảng của Apple mỏng hơn nhưng lại có kích thước lớn hơn so với đối thủ bên phía Samsung. iPhone 6 Plus cũng có kích thước máy lớn hơn các đối thủ cùng màn hình 5,5 inch. Lý do chung đều đến từ việc phím Home tích hợp cảm biến vân tay cần diện tích lớn.

Nguồn tin cũng đề cập tới việc máy sẽ dùng một biến thể của vi xử lý A9. Ngoài ra, loa ngoài của máy cũng có thể phát âm thanh stereo ngay cả khi xoay ngang hoặc để theo chiều dọc.

Video mô hình iPad Air Plus so dáng với các thiết bị chạy iOS

Mô hình iPad Air Plus màn hình 12,2 inch

Thế Tuấn