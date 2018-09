iPad Air Plus có 4 loa ngoài

Máy tính bảng màn hình kích thước 12,2 inch của Apple sẽ có hệ thống âm thanh hoành tráng.

iPad Air Plus có thể ra mắt giữa năm 2015. Ảnh: Cuvre.

Tạp chí Mac Fan của Nhật Bản vừa đăng tải một bức ảnh chụp bản vẽ phác thảo của Apple iPad Air Plus 12,2 inch. Theo đó, iPad cỡ lớn mà Apple sắp ra mắt được đặt tên là iPad Air Plus.

Máy sẽ sở hữu màn hình 12,2 inch, vi xử lý A9 và 4 loa trên hai cạnh trên và dưới để cung cấp âm thanh nổi ở mọi hướng. iPad Air Plus sẽ được giới thiệu trong khoảng thời gian từ tháng 4-6/2015. Thông tin của Mac Fan đăng tải phù hợp với những tin đồn gần đây cho rằng iPad mới sẽ có màn hình 12,2 inch, độ dày 7 mm.

Bloomberg và nhiều hãng tin khác cho biết rằng Apple có kế hoạch phát hành iPad Pro / iPad Air Plus vào đầu năm 2015. Trong khi đó mới đây, The Wall Street Journal tuyên bố rằng Apple hoãn kế hoạch đưa vào sản xuất hàng loạt iPad cỡ lớn sang năm 2015 bởi các nhà cung ứng đang phải rất tập trung đáp ứng nhu cầu iPhone 6 và iPhone 6 Plus. Quá trình sản xuất hàng loạt iPad cỡ lớn sẽ được khởi động lại vào hai quý đầu tiên của năm 2015.

Mac Fan cũng đề cập tới việc Apple sẽ trình làng iPad Mini 4 trong năm tới. iPad cỡ nhỏ mới của Apple sẽ sử dụng vi xử lý A8X và có cùng thiết kế với iPad Air 2. iPad Mini và iPad Mini 3 cũng được cho là sẽ bị khai tử trong năm 2015.

Theo VnReview