iPad 12,9 inch dùng bút cảm ứng

Apple đăng ký rất nhiều bằng sáng chế liên quan đến bút cảm ứng để ra mắt cùng iPad 12,9 inch.

Một nguồn tin từ nhà phân tích Ming Chi Kuo của hãng KGI Securities cho biết Apple đang phát triển chiếc bút cảm ứng stylus để ra mắt cùng chiếc iPad màn hình 12,9 inch. Chiếc bút này được cho là để tăng trải nghiệm người dùng với phiên bản iPad cỡ lớn. Đây là thông tin có độ tin cậy khá cao bởi nhà phân tích Ming Chi Kuo vốn nổi tiếng với những tin đồn chính xác về các sản phẩm của Apple trong quá khứ.

Theo Ming Chi Kuo, Apple đăng ký nhiều bằng sáng chế liên quan đến bút cảm ứng và điều này khiến ông tin rằng "Táo khuyết" đang phát triển phụ kiện này để dùng trên chiếc iPad cỡ lớn 12,9 inch được đồn đoán từ khá lâu. Nhà phân tích này cũng nói rằng iPad 12,9 inch sẽ được Apple giới thiệu trong quý II/2015.

"Do bút cảm ứng cho độ chính xác cao hơn so với ngón tay, nó sẽ giúp người dùng thoải mái hơn khi sử dụng so với việc kết hợp bàn phím và con chuột" - ông Kuo cho biết. Tuy nhiên, nhà phân tích này không công bố chính xác nguồn tin về các bằng sáng chế mà Apple đăng ký. Ông Kuo cũng tin rằng ban đầu hầu hết người dùng sẽ không cần tới bút stylus, bởi vậy, đây sẽ chỉ là một phụ kiện tùy chọn bên cạnh phiên bản iPad thông thường khác. "Việc trang bị bút stylus sẽ đẩy giá sản phẩm lên cao và có thể khiến người dùng quay lưng lại với iPad cỡ lớn, do đó đây sẽ chỉ là một phụ kiện tùy chọn mà thôi" - nhà phân tích Kuo nhận định.

Nói về các tính năng của bút cảm ứng trên iPad, chuyên gia của KGI Securities nói rằng trong năm đầu tiên, bút của Apple sẽ không được trang bị con quay hồi chuyển hay gia tốc kế. Tuy nhiên, trong tương lai Apple sẽ bổ sung tính năng chữ viết tay 3D.

"Việc bổ sung gia tốc kế và con quay hồi chuyển giúp người dùng không chỉ viết được trên màn hình, mà còn trên các bề mặt cứng và thậm chí là trong không trung. Dù đây là một ứng dụng rất hay dành cho bút stylus, các phần cứng và phần mềm cần cho kiểu ứng dụng này hiện vẫn chưa sẵn sàng. Do đó, chúng tôi cho rằng Apple sẽ chưa hỗ trợ chữ viết tay 3D trong 2015", ông Kuo nói thêm.

Theo ICTNews