iOS 11.3 có gì mới

Apple vừa công bố những thông tin cụ thể về bản cập nhật iOS lớn sắp đến.

Theo trang tin MyBroadband, hệ điều hành iOS 11.3 hiện được Apple phát hành đến các nhà phát triển dưới hình thức bản developer preview. Dự kiến bản chính thức của hệ điều hành được tung ra trong vài tháng tới.

Bản cập nhật iOS 11.3 có thể được cài đặt trên các dòng iPhone từ 5S trở về sau, tất cả dòng iPad Air và iPad Pro, iPad thế hệ 5, iPad Mini 2 trở về sau và iPod Touch thế hệ 6.

Messages on iCloud từng được giới thiệu là một tính năng chủ chốt trên iOS 11 tại WDC hồi tháng 6 năm ngoái, nhưng đến nay Apple mới mang tính năng này lên iOS. Ngay khi cập nhật lên iOS 11.3, mở trình tin nhắn (Messages), bạn được nhắc bật tính năng này. Messages on iCloud mang hình ảnh và các tệp đính kèm trong tin nhắn lên iCloud, đồng thời đồng bộ mọi tin nhắn lên mọi thiết bị có iCloud mà bạn đang sở hữu. Nếu bật tính năng xác thực hai bước và iCloud Backup, Messages on iCloud sẽ tự động được bật.

ARKit 1.5 - mang lại trải nghiệm thực tại tăng cường (AR) hoành tráng hơn. Bản nâng cấp của ARKit lần này có thể map các bề mặt có hình dạng bất thường một cách chính xác hơn, nhận biết và đặt các vật thể ảo lên các bề mặt dựng đứng như tường hay cửa. Với ARKit 1.5, các ứng dụng thực tại tăng cường có thể nhận diện vị trí của các hình ảnh 2D như biển hiệu hay poster, nhập các hình ảnh này vào các trải nghiệm AR như các hình ảnh tương tác trong rạp chiếu phim hay poster của một bộ phim có khả năng chuyển động khi bạn đang xem. ARKit 1.5 còn hỗ trợ nâng độ phân giải lên 50% (từ 720p lên 1080p) và hiện hoạt động với tính năng auto-focus.

Animoji mới gồm một chú rồng, gấu, đầu lâu và sư tử. Hiện tổng số Animoji trên iPhone X là 16.

Health Records cho phép người dùng xem các dữ liệu y tế của mình từ nhiều nguồn cung cấp dữ liệu khác nhau như bệnh viện, phòng khám...

iBooks được đổi tên thành Books.

App Store mới trong phần Update, App Store mới sẽ hiển thị số phiên bản và dung lượng bản cập nhật của một ứng dụng ngay dưới trên ứng dụng đó.

Bấm nút bên hông để xác nhận cài đặt trên iPhone X, khi bạn cài một ứng dụng từ App Store, sẽ có một biểu tượng nhỏ hướng dẫn bạn bấm đôi vào nút bên hông (nút nguồn) để xác nhận cài đặt. Biểu tượng này cũng sẽ xuất hiện lại mỗi khi hệ thống cần bạn nhấn nút bên hông, ví dụ như lúc bạn xác nhận thanh toán với Apple Pay.

Quyền riêng tư (Privacy). Sau khi cài đặt iOS 11.3, bạn bước vào quá trình cài đặt thiết bị và tại đây sẽ xuất hiện một màn hình mới gọi là Privacy cùng với một biểu tượng nhằm giới thiệu rằng bạn thấy biểu tượng này mỗi khi một ứng dụng của Apple hay một tính năng nào đó muốn sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

AirPlay 2 trên iOS 11.3 và tvOS 11.3 có thêm một vài tính năng AirPlay 2 mới, cho phép bạn điều khiển nhạc trên nhiều thiết bị Apple TV khác nhau bằng một thiết bị iOS duy nhất.

Apple News là ứng dụng đọc tin tức hiển thị một danh sách các video được nhiều người xem trong ngày ở mục For You và thuật toán hiển thị các tin tức trong mục này cũng được cải tiến.

Business Chat là tính năng cho phép người dùng giao tiếp trực tiếp đến tài khoản của các doanh nghiệp thông qua ứng dụng tin nhắn (Messages).

Battery Health hiển thị tình trạng sức khoẻ hiện tại của pin, đồng thời cung cấp những gợi ý và đề xuất nếu hệ thống phát hiện ra pin của bạn cần được bảo hành, thay thế.

Theo Apple, iOS 11.3 được tung ra vào mùa xuân, tức là chúng ta sẽ sớm thấy các phiên bản beta. Về lý thuyết, mùa xuân bắt đầu từ ngày 20/3, do đó quá trình beta có thể sẽ kéo dài từ đầu tháng hai đến trước ngày 20/3. Apple sẽ tìm cách khắc phục mọi lỗi để đảm bảo các tính năng hoạt động hoàn hảo, đặc biệt là các tính năng quan trọng như iCloud Messages.

Theo VnReview