iMac Retina 5K giá từ 2.500 USD vẫn khan hàng

Người dùng đặt mua iMac màn hình siêu nét sẽ phải chờ mà nguyên nhân là sức hút cao và nguồn cung màn hình không đủ.

iMac có thế hệ nâng cấp trang bị màn hình Retina 5K . Ảnh: Cnet.

Mẫu máy tính iMac 27 inch được Apple ra mắt ngày 17/10 gây nhiều chú ý khi sở hữu màn hình độ phân giải cao nhất thế giới. Tuy vậy, công ty Cupertino liên tục phải lùi ngày giao hàng sản phẩm. Theo Computer World, khách hàng đặt trước iMac Retina 5K phải chờ từ 1-2 ngày làm việc sau đó thời gian tăng lên 3-5 ngày và hiện tại phải chờ tới 7 ngày.

Máy tính mới của Apple có giá khởi điểm lên đến 2.500 USD, cao hơn khoảng 40% so với iMac cùng cấu hình nhưng không có màn Retina. Dù vậy sức hút của sản phẩm được nhận định là vô cùng lớn. iMac Retina 5K còn được cho là sẽ lôi kéo không ít khách hàng là những chuyên gia thiết kế, người làm việc liên quan đến đồ họa và nhiếp ảnh nhờ màn hình sắc nét.

Màn hình của iMac mới nhiều điểm ảnh hơn 7 lần so với các mẫu HD TV với tổng số 14,7 triệu điểm ảnh. Máy cũng nhiều điểm ảnh hơn 67% so với các màn hình 4K và Apple gọi đây là chuẩn Retina 5K. Khác biệt chủ yếu đến từ màn hình độ phân giải cao do đó nguyên nhân iMac mới khan hàng được nhận định là nguồn cung tấm nền hiển thị đang hạn chế.

Có màn hình nét hơn nhưng model mới có kích thước mỏng chỉ 5 mm ở viền và đáng ngạc nhiên hơn khi chỉ sử dụng năng lượng ít hơn 30% so với phiên bản cũ. Apple sử dụng vi xử lý mới để điều khiển màn hình như Oxide TF và đèn nền tiết kiệm năng lượng.

Cấu hình khởi điểm cho iMac Retina 5K bao gồm vi xử lý Intel Core i5 tốc độ 3,5 GHz lõi tứ, RAM 8 GB, card đồ họa AMD Radeon R9 M290X, ổ cứng Fusion 1 TB. Sản phẩm có giá từ 2.499 USD, tương đương khoảng 53 triệu đồng.

Thế Đình