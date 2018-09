Hyundai i20 Active cá tính, nổi bật trên đường

i20 Active được xem như chiếc xe an toàn bậc nhất trong phân khúc, với trang bị chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện từ EBD, 6 túi khí giúp đảm bảo an toàn cho toàn bộ người ngồi trên xe. Các tính năng khác bao gồm hỗ trợ đỗ xe, mở khóa tự động khi va chạm, phanh đĩa cho các bánh trước và bánh sau…giúp người lái an tâm vận hành chiếc xe trên mọi cung đường.