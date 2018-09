HTC U11 Plus về Việt Nam, giá 19 triệu đồng

Được giới thiệu tại Đài Loan đầu tháng 11, smartphone thế hệ tiếp theo của U11 bán ra chính hãng ngày 12/12, cho đặt hàng trước từ ngày 27/11.

U11 Plus có thiết kế hai mặt kính với lưng bóng bẩy, tạo nhiều hiệu ứng phản chiếu ánh sáng. Màn hình mặt trước có viền siêu mỏng. U11 Plus sở hữu camera 12 megapixel UltraPixel khẩu độ f/1.7, chống rung quang học ba trục, lấy nét tự động UltraSpeed và đèn flash LED kép. Máy ảnh selfie mới 8 megapixel tích hợp chế độ HDR Boost.

So với màn hình 5,5 inch của U11, U11 Plus tăng kích thước lên 6 inch tỷ lệ 18:9 hỗ trợ khả năng hiển thị dải màu DCI chuẩn Hollywood.

Smartphone HTC chính hãng về Việt Nam trang bị cấu hình cao nhất với vi xử lý Qualcomm Snapdragon 835 RAM 6GB bộ nhớ trong 128GB. Máy cài hệ điều hành Android Oreo 8. Pin của U11 Plus là 3.930 mAh so với 3.000 mAh của U11. Máy có hai màu lựa chọn là đen và bạc.

U11 Plus với công nghệ Edge Sense giúp chỉ với một thao tác bóp nhẹ cạnh viền đơn giản, bạn có thể khởi chạy camera và chụp hình, kích hoạt chức năng ra lệnh bằng giọng nói, mở bất kỳ ứng dụng nào. Tính năng thú vị khác của U11 Plus là zoom âm thanh với chức năng Acoustic Focus, thu âm 360 độ. Loa ngoài HTC Boomsound và tai nghe HTC USonic giúp U11 Plus đem đến trải nghiệm âm thanh được đánh giá cao. Máy có khả năng kháng bụi và nước chuẩn IP68 đi kèm phụ kiện bảo vệ là ốp lưng trong suốt Clear Shield.

Giá U11 Plus là 18.990.000 đồng, cho đặt hàng trước từ ngày 27/11-5/12 tại 7 hệ thống đại lý gồm Thế Giới Di Động, Hnam Mobile, Hoàng Hà Mobile, Hồng Yến Mobile, Mai Nguyên Luxury, Nguyễn Kim, Nhật Cường Mobile. Máy được giao đến tay khách hàng ngày 12/12.