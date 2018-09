HTC trình làng One M9 vỏ kim loại 'kép'

Công ty Đài Loan ra mắt smartphone Android đời mới mang tên One M9 với nhiều cải tiến.

Thiết kế là điểm được HTC nhấn mạnh trên sản phẩm mới khi được hãng nhắc đến nhiều. Mang ngoại hình tương đồng với hai chiếc One thế hệ trước, One M9 sở hữu kiểu dáng kim loại nguyên khối, sang trọng với mặt lưng cong cho cảm giác thoải mái. Nhưng điểm ấn tượng trên thiết kế của HTC One M9 là sự kết hợp giữa hai màu sắc khác nhau của kim loại.

Lớp vỏ kim loại trên sản phẩm có khả năng hạn chế trày xước. Dù không được thiết kế chống nước và chống bụi, nếu cần, người dùng có thể sử dụng thêm bộ vỏ bảo vệ được HTC thiết kế đi kèm với tiêu chuẩn IP69. One M9 mỏng và nhẹ hơn phiên bản tiền nhiệm năm ngoái, dày 9,6 mm và nặng 157 gram.

Camera và khả năng chụp hình là ưu điểm tiếp theo trên One M9 được HTC tiết lộ. Chiếc smartphone One mới được trang bị camera chính độ phân giải 20 megapixel, thay thế cho hệ thống camera kép Duo Camera UltraPixel ở M8. Cảm biến BSI có độ lớn 1/2,3" còn phần mềm hỗ trợ chụp ảnh định dạng RAW, quay video chất lượng 4K. Ống kính camera ở model đời mới được phủ Sapphire để bảo vệ, hạn chế trày xước và khẩu độ F/2.2. Đèn Flash LED dạng 2 màu.

Selfie là tính năng chụp hình rất quan trọng trên HTC One M9 khi phần camera trước được trang bị cảm biến UltraPixel, cho khả năng chụp ảnh khi thiếu sáng rất ấn tượng. Giao diện Sensen 7 thế hệ mới của HTC cũng đem đến nhiều tính năng mở rộng cho M9. Ngoài ra, hãng điện thoại Đài Loan còn có những cải tiến cho nền tảng Sense như chế độ thay đổi Widget linh hoạt dựa trên định vị vị trí của người dùng...

Hệ thống loa kép BoomSound vốn xuất hiện từ One thế hệ đầu tiên tiếp tục được HTC mang lên smartphone M9. Tuy nhiên, điểm mới là nhà sản xuất Đài Loan đã bổ sung thêm công nghệ Dolby Audio Surround, cho phép loa điện thoại tạo ra hiệu ứng âm thanh vòm đa chiều 5.1, đem lại trải nghiệm âm thanh khi xem phim và giải trí tốt hơn.

Bên cạnh những ưu điểm nội trội trên, HTC cho biết One M9 còn được nâng cấp thêm nhiều tính năng mới như chế độ kết nối và truyền tải nhanh âm nhạc, video mang tên Connects, hay phụ kiện bao bảo vệ thông minh DotView thế hệ mới hiển thị đa dạng hơn.

Một điểm được quan tâm trên M9 nhưng chưa được HTC đề cập đến ở sự kiện là cấu hình. Nhưng theo GSM Arena và The Verge, smartphone One đời mới của HTC được trang bị vi xử lý 64-bit Snapdragon 810 8 nhân, chip di động được đánh giá là mạnh nhất hiện nay của Qualcomm, và đi kèm với RAM 3GB.

Dù vậy, M9 không đi kèm với màn hình độ phân giải 2K. Thay vào đó, máy vẫn dùng màn hình 5 inch với độ phân giải Full HD 1.080p và tấm nền IPS LCD như M8. Đây có thể là hạn chế so với đối thủ Galaxy S6 sắp trình làng. Viên pin có dung lượng 2.840 mAh, tăng thêm 240 mAh so với M8 và hỗ trợ sạc nhanh. Cùng nền tảng giao diện Sense 7, HTC One M9 sở hữu hệ điều hành Android Lollipop 5.0 của Google.

Dù chưa tiết lộ giá bán chính thức của One M9, HTC gây bất ngờ khi cho biết sản phẩm sẽ có mặt trên thị trường ngay từ giữa tháng 3 tại các thị trường trọng điểm như Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á Thái Bình Dương. HTC One M9 có 4 màu sắc khác nhau, ngoài ba bản màu bạc, xám nòng súng và vàng như M8, HTC còn tung ra thêm phiên bản màu hồng.

Thế Tuấn