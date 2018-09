HTC trình làng One M8 chạy Windows Phone

Phiên bản One M8 sử dụng hệ điều hành của Microsoft và One M8 chạy Android có khác biệt lớn nhất là hệ điều hành.

Với tên gọi “HTC One M8 for Windows”, điện thoại One M8 chạy Windows Phone có thông số phần cứng và một vài tính năng phần mềm giống phiên bản chạy Android, khác biệt lớn nhất là hệ điều hành.

One M8 for Windows có thông số phần cứng giống hệt One M8 chạy Android. Cả hai đều có nắp lưng bằng vỏ nhôm, màn hình 5 inch độ phân giải 1920 x 1080 pixel, loa BoomSound phía trước, vi xử lý lõi tứ Snapdragon 801 3.2GHz của Qualcomm, RAM 2GB và bộ nhớ 32GB, cũng như có khe cắm thẻ microSD.

One M8 for Windows cũng được trang bị camera ultrapixel như phiên bản chạy Android. Người dùng One M8 chạy Windows Phone sẽ được hưởng các tính năng camera như Ufocus cho phép thay đổi điểm lấy nét sau khi chụp, hoặc tính năng Dimension Plus tăng chiều sâu cho ảnh. Tuy nhiên, tính năng Zoes (biến 20 bức ảnh tĩnh thành video) sẽ được tách ra để đưa vào ứng dụng riêng và không có sẵn trên One M8 chạy Windows Phone.

Khác biệt lớn nhất giữa One M8 for Windows và phiên bản chạy Android là hệ điều hành. Tuy nhiên, Microsoft luôn tỏ rõ quyết tâm xây dựng một trải nghiệm Windows Phone thống nhất và One M8 for Windows cũng tuân thủ quy tắc đó. Vì vậy, không mấy ngạc nhiên khi thiết bị cung cấp trải nghiệm tương tự các dòng điện thoại Windows Phone của Nokia. Tuy vậy, HTC cũng đưa vào One M8 for Windows một vài tính năng độc đáo để tạo sự khác biệt.

Tính năng HTC BlinkFeed hoạt động giống trên phiên bản chạy Android, mang cập nhật tin tức và mạng xã hội ra màn hình chủ cho người dùng tiện theo dõi. Ứng dụng HTC Sense TV giúp biến điện thoại thành điều khiển từ xa cho TV. Ngoài ra, One M8 for Windows cũng hỗ trợ một vài thao tác điều khiển bằng cử chỉ như gõ để bật màn hình. HTC cho biết pin 2.600 mAh của One M8 for Windows cho thời lượng pin bằng với One M8 chạy Android.

Theo ICTNews