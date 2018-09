HTC thay thế One M8 bằng phiên bản giá rẻ M8s

Thiết kế giữ nguyên nhưng M8s sử dụng bộ vi xử lý mới chậm hơn bản gốc để hạ giá thành sản phẩm.

HTC One M8 sắp được thay thế bằng phiên bản rẻ hơn M8s. Ảnh: Phonearena.

Tại MWC 2015 mới đây, HTC vừa giới thiệu siêu phẩm được nhiều người đón đợi One M9 - phiên bản tiếp theo của One M8 đình đám. Theo GSMArena, song song với kế hoạch quảng bá cho One M9, HTC còn chuẩn bị tung ra mẫu điện thoại One M8s để thay thế cho phiên bản M8 ra mắt vào năm ngoái.

Về cấu hình, M8s được trang bị phần cứng tương tự M8, ngoại trừ bộ vi xử lý. Trong khi M8 sử dụng chip Snapdragon 800, M8s sử dụng vi xử lý thấp hơn Snapdragon 615 64-bit nhằm giảm giá thành sản phẩm. Dòng chip 64-bit Snapdragon 615 có cấu trúc 8 nhân, bao gồm 4 nhân Cortex-A53 tốc độ 1,7 GHz và 4 nhân Cortex-A53, tốc độ 1 GHz.

HTC One M8s không mạnh mẽ bằng phiên bản gốc nhưng sự khác biệt không đáng kể. Giá bán của One M8s khoảng 560 USD, rẻ hơn M8 khoảng 100 USD.

Mika