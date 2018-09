HTC sắp ra One M8 giá rẻ

Phiên bản vỏ nhựa của HTC One M8 có cấu hình ngang với đối thủ Samsung Galaxy S5 nhưng giá bán dưới 500 USD.

HTC One M8 vỏ nhựa sắp ra mắt. Ảnh: TNB.

Theo Engadget, HTC đang rục rịch tung ra phiên bản One M8 Ace giá rẻ với vỏ làm bằng nhựa thay thế cho vỏ kim loại. Như vậy, M8 Ace có vỏ nhựa và cấu hình như Galaxy S5, nhưng giá bán thấp hơn nhiều.

Theo giới thạo tin, M8 Ace sở hữu chip xử lý 4 nhân Snapdragon 801 tốc độ 2,5 GHz, màn hình 5 inch Full HD, thông số tương đương với One M8 và Galaxy S5. Máy được cho là có giá chỉ 480 USD, rẻ gần một nửa so với mức giá khoảng 800 USD hiện nay của S5 và One M8.

Trang tin TMTpost tiết lộ hệ thống camera kép cùng các tính năng chụp hình thú vị từ One M8 bản kim loại sẽ được HTC giữ nguyên ở phiên bản vỏ nhựa. Dự kiến, HTC One M8 Ace sẽ ra mắt thị trường vào tháng 5.

Mika