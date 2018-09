HTC ra One ME cấu hình mạnh, màn hình 2K

HTC One ME có mặt trước giống với One M9 Plus với màn hình 2K, cảm biến vân tay còn mặt sau giống với E9 Plus khi có vỏ nguyên khối bằng nhựa.

So sánh bộ đôi Android cao cấp HTC One M9

HTC One M9 - smartphone sang trọng, pin tốt

One ME là chiếc smartphone cao cấp thứ 4 của HTC trong dòng One được giới thiệu sau One M9. Sản phẩm là sự pha trộn nhiều đặc điểm khác nhau trên các smartphone Android đời mới tới từ nhà sản xuất Đài Loan. Tuy nhiên, gây chú ý nhất khi là chiếc HTC đầu tiên dùng vi xử lý Helio X10 đời mới của MediaTek, với 8 nhân 2,2GHz nền tảng 64-bit. Trước đó, chip của MediaTek chủ yếu tập trung vào các sản phẩm tầm trung.

One ME có thiết kế pha trộn giữa One M9 Plus và E9 Plus. Ảnh: GSMArena.

Đi kèm với chip Helio X10 của MediaTek là RAM 3GB như trên One M9. Tuy nhiên, One ME được trang bị màn hình 5,2 inch với độ phân giải 2K sắc nét hơn. Mặt trước còn được tích hợp thêm cảm biến vân tay dù vẫn có hệ thống loa kép BoomSound, tích hợp công nghệ Dolby Surround. Viên pin của ME không đổi khi giữ dung lượng 2.840 mAh như các model tiền nhiệm.

Khác biệt ở thiết kế của One ME so với M9 hay M9 Plus là mặt lưng làm từ chất liệu Polycarbonate nguyên khối thay vì nhôm. Hệ thống camera chính chỉ là dạng đơn với cảm biến 20 megapixel, đi kèm đèn flash LED kép. Trong khi ở phía trước, camera phụ có độ phân giải 4 megapixel với cảm biến UltraPixel.

Một điểm lưu ý khác là HTC One ME sẽ hỗ trợ kết nối 2 SIM, mạng 4G LTE bên cạnh các kết nối thông dụng như Bluetooth 4.1, Wi-Fi ac, NFC.

Ảnh: One ME có camera sau độ phân giải 20 megapixel. Ảnh: GSMArena.

HTC chưa cho biết thông tin sản phẩm liệu sẽ có được bán ra ngoài thị trường Trung Quốc hay không. Tại Việt Nam, One M9 vẫn là model cao cấp của tên tuổi này với giá thị trường khoảng 15 triệu đồng. Sắp tới, hãng sẽ đưa thêm một model cao cấp khác về là One E9 Plus với màn hình 2K.

Phạm Anh