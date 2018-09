HTC ra mắt One M8 vỏ nhựa giá mềm

Phiên bản giá rẻ của siêu phẩm sẽ trình làng ngày 3/6 tại Trung Quốc với cấu hình mạnh ngang smartphone gốc.

Ảnh quảng cáo HTC One M8 Ace, model được cho là sẽ ra mắt vào 3/6 tới tại Trung Quốc với giá khoảng 481 USD. Ảnh: Ifanr.

Hàng loạt tin đồn cũng như hình ảnh rò rỉ về HTC One M8 Ace xuất hiện nhiều trên mạng trong thời gian qua. Theo tin từ Ifanr, M8 phiên bản vỏ nhựa với giá bán rẻ hơn này sẽ được HTC công bố vào đầu tháng 6 tới với tên gọi HTC One M8 Ace. Mức giá dự kiến khoảng 481 USD và xếp dưới đối thủ Galaxy S5 dù các trang bị về phần cứng tương đương, cũng như việc vỏ máy chỉ dùng chất liệu nhựa thay vì kim loại như M8 bản gốc.

M8 Ace hứa hẹn vẫn sẽ dùng vi xử lý Snapdragon 801 4 nhân cùng với RAM 2GB và màn hình Full HD 5 inch công nghệ S-LCD 3 như bản gốc. Hệ thống loa âm thanh kép BoomSound ở mặt trước được giữ nguyên, tuy nhiên, camera kép Duo Camera ở phía lưng sẽ được thu lại. Mặt sau của M8 Ace chỉ còn được trang bị camera 13 megapixel với đèn Flash LED như thông thường.

Ngoài việc thay đổi chất liệu, M8 Ace có thể được điều chỉnh một vài chi tiết ở thiết kế, như phím nguồn bên hông được đẩy lên đỉnh máy. Nhưng về tổng thể, model này hứa hẹn vẫn sẽ giữ kiểu dáng như HTC One M8 vỏ kim loại. Tại Việt Nam, HTC One M8 được bán ra với giá chính thức 16,8 triệu đồng và vừa có thêm phiên bản màu đỏ.

HTC One M8 Ace ra mắt được cho là để nhắm đến Galaxy S5, model được định giá cao hơn nhiều và cùng phân khúc với One M8, nhưng cấu hình tương đương và thiết kế vỏ nhựa được đánh giá là không bằng smartphone của HTC. Ngoài M8 Ace, hãng điện thoại Đài Loan còn được dự đoán chuẩn bị tung ra model One M8 Prime với màn hình 2K siêu nét.

Thế Mỹ