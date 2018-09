HTC ra mắt One M8 Eye giá 8 triệu đồng

One M8 Eye là bản nâng cấp của model cao cấp One M8 ra năm ngoái của HTC.

Điểm khác biệt lớn nhất của One M8 Eye so với phiên bản One M8 trước đây là hệ thống máy ảnh kép 13 và 2 megapixel ở mặt sau.

Trên One M8 Eye, camera chính phía sau 13 megapixel cảm biến BSI f/2.0, camera phụ 2 megapixel ghi lại thông tin chiều sâu không gian, giúp ảnh đầy đủ chi tiết hơn, tăng độ sâu cùng khả năng sáng tạo hiệu ứng. Máy ảnh trước 5 "chấm" hỗ trợ tính năng chụp ngược sáng HDR.

HTC trang bị cho One M8 Eye nhiều tính năng chụp ảnh thú vị như UFocus - lấy nét bất kỳ, Dimension Plus cho phép xem ảnh ở một góc độ khác bằng cách nghiêng màn hình điện thoại, Seasons - hiệu ứng mùa, Foregrounder - nổi bật tiền cảnh, Image match - ảnh tương đồng.

Thiết kế của One M8 Eye được giữ nguyên so với người tiền nhiệm với khung kim loại nguyên khối kết hợp cùng màn hình 5 inch, các cạnh mỏng và những đường cong mềm mại mang lại cảm giác chắc tay khi sử dụng. Ngoài ra, One M8 Eye được trang bị những tính năng cao cấp nhất của HTC như Motion Launch, BlinkFeed, âm thanh BoomSound...

Máy trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon 801 lõi tứ 2.3GHz, bộ nhớ trong 16GB hỗ trợ thẻ nhớ, RAM 2GB. Pin dung lượng 2.600 mAh hỗ trợ sạc nhanh chuẩn Quick Charge 2.0.

HTC One M8 Eye sẽ có mặt tại thị trường Việt Nam ngày 4/9 với ba màu bạc, xám và vàng. Giá bán chính hãng là 8.990.000 đồng.

Thế Ngọc