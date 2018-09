HTC ra mắt One E9 giá 8,7 triệu đồng

Phablet sở hữu màn hình độ phân giải cao, vi xử lý lõi 8 cùng mức giá khá hấp dẫn.

Công ty Đài Loan liên tiếp tung các smartphone tầm trung vào thị trường Việt Nam. Sau One E8, Butterfly 2 và One M8 Eye, One E9 xuất hiện để "lấp" phân khúc phablet. Sản phẩm HTC trình làng tại Việt Nam gần đây nhắm vào phân khúc tầm trung và có mức giá tốt so với cấu hình.

One E9 hoàn thiện bằng vỏ nhựa, hai tông màu và vẫn giữ thiết kế truyền thống của HTC với dải loa ở đỉnh trên và dưới máy. Máy sở hữu màn hình 5,5 inch sắc nét với độ phân giải 1.920 x 1.080 pixel. Smartphone HTC trang bị máy ảnh selfie công nghệ Ultrapixel. Camera sau 13 megapixel chất lượng cao.

Âm thanh BoomSound kết hợp cùng âm thanh vòm Dolby Audio Surround trên One E9 mang lại chất lượng âm tốt.

One E9 sở hữu bộ vi xử lý 64-bit Helio X10 mới nhất của MediaTek, lõi 8 tốc độ 2 GHz, RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Máy chạy hệ điều hành Android mới nhất trên nền giao diện Sense 7, hỗ trợ hai SIM. Pin One E9 dung lượng 2.800 mAh.

One E9 ra mắt với hai màu trắng ngọc trai và xám đen. Giá chính hãng là 8.690.000 đồng, bán ra từ ngày 6/9.

Thế Ngọc