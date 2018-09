HTC One X9 vỏ nhôm trình làng

One X9 có màn hình lớn hơn A9 và phong cách thiết kế vỏ nhôm nguyên khối giống iPhone 6 Plus.

One X9 không phải là mẫu smartphone cao cấp dạng siêu phẩm thay thế cho One M9 trong 2016 như đồn đoán. Sản phẩm có giá bán ra còn thấp hơn cả One A9 với giá ở mức 370 USD.

Máy được trang bị màn hình 5,5 inch Full HD lớn hơn A9. Bên cạnh đó, cụm loa kép BoomSound ở mặt trước, đặc trưng của HTC, không bị loại bỏ mà vẫn được giữ lại. Máy không có cảm biến vân tay nhưng dãy phím cảm ứng quen thuộc của Android đã được đem trở lại trên X9.

Ngoài các trang bị trên, HTC còn tích hợp cho One X9 chip MediaTek Helio X10 cùng với RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Camera sau 13 megapixel với ống kính chống rung OIS và có thể quay video chất lượng 4K. Camera trước sử dụng cảm biến UltraPixel giống A9. Pin của HTC One X9 đạt dung lượng tương đương với Galaxy Note 5 và nhỉnh hơn iPhone 6S Plus của Apple, khi 3.000 mAh.

Tuấn Anh