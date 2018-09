HTC One mới trình làng tháng 3

Chiếc di động thế hệ tiếp theo của One sẽ ra mắt vào ngày 25/3 với cải tiến camera mang tính cách mạng.

HTC vừa phát thư mời về sự kiện giới thiệu sản phẩm cao cấp chính trong năm 2014 diễn ra đồng thời tại New York và London ngày 25/3. Chiếc HTC có mã M8 có thể được đặt tên là HTC One Two, HTC One 2014 hoặc HTC One Plus. Như vậy, sản phẩm của công ty Đài Loan lỗi hẹn với MWC 2014 sẽ diễn ra vào cuối tháng 2 tại Barcelona, Tây Ban Nha.

Chưa ra mắt nhưng HTC M8 lộ khá nhiều thông tin. Cụ thể, thiết kế của M8 sẽ không có nhiều thay đổi so với thế hệ trước. Máy sở hữu màn hình 5 inch Full HD, chip Qualcomm Snapdragon 800 và camera kép phía sau.

Trang bị mang tính cách mạng hứa hẹn sẽ mang tới trải nghiệm mới cho người dùng. Theo các chuyên gia, hai camera ở mặt sau có khả năng chụp ảnh đồng thời, tạo ra những hiệu ứng hình ảnh mới lạ. Đây cũng có thể là giải pháp tối ưu đáp ứng khả năng chụp ảnh trước lấy nét sau của máy ảnh.

Thiết kế của HTC M8 không có nhiều thay đổi so với thế hệ trước.

3 phím cảm ứng sẽ được loại bỏ.

Điểm mới thú vị của HTC M8 là camera kép phía sau.

Trọng Nghĩa