HTC One mới lộ diện qua loạt ảnh rò rỉ

Theo những hình ảnh mới được tiết lộ, HTC All New One sở hữu màn hình 5 inch, hai camera sử dụng công nghệ ultrapixel ở phía sau với độ phân giải ảnh 5 megapixel cùng với hai đèn flash kép đúng như những thông tin rò rỉ trước đó. Sản phẩm có tên mã M8 của HTC có 3 phím điều hướng cảm ứng ngay trên màn hình thay vì phím cảm ứng trên mặt máy như trên HTC One hay One X.

HTC All New One chạy hệ điều hành Android 4.4 KitKat với giao diện người dùng HTC Sense 6, chip xử lý Snapdragon 800, RAM 2GB và pin dung lượng 2.900 mAh. Máy với 3 phiên bản màu xám, bạc và vàng dự kiến được ra mắt vào ngày 25/3 tại London (Anh).

HTC All New One so dáng với HTC One.

