HTC One mới có vỏ nhôm nguyên khối

Hình ảnh thế hệ tiếp theo của điện thoại cao cấp nhất từ HTC vừa được rò rỉ từ Twitter @evleaks.

Chiếc điện thoại đời sau của HTC One được gọi tên "The all new HTC One" sẽ được chăm chút hơn ở khâu hoàn thiện máy. Trước đây, One được HTC công bố có thiết kế nguyên khối nhưng theo cách kết nối hai mặt nhôm trước và sau bằng khoảng cao su ở giữa. Tuy vậy, "The all new HTC One" sẽ sở hữu khung sườn liền mạch từ trước ra sau.

Điện thoại ra mắt ngày 25/3 này sẽ có hai camera phía sau và hai đèn flash với màu khác nhau để tạo màu sắc ảnh đẹp hơn.

HTC One mới có thiết kế mặt trước không khác nhiều thế hệ trước.

Mặt trước và mặt sau liền mạch theo thiết kế nguyên khối.

Hai đèn flash có màu khác nhau.

Kết quả thử nghiệm cấu hình máy qua phần mềm.

Trọng Nghĩa