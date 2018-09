HTC One màu xanh lên kệ tại FPT Shop

Phiên bản HTC One Blue bán tại hệ thống FPT Shop cùng nhiều ưu đãi cho khách hàng chọn mua đầu tiên.

HTC One được gia công bằng nhôm. Màn hình to với khung viền mỏng, cấu hình mạnh. Đây là một trong các siêu phẩm bán chạy nhất trong năm 2013 tại FPT Shop. Đầu năm 2014, công ty tiếp tục giới thiệu phiên bản HTC One Blue với màu sắc thời trang đem lại nét cá tính sành điệu cho người dùng.

HTC One Blue bán tại FPT Shop với số lượng có hạn.

Tại FPT Shop, siêu phẩm HTC One đã được mở đặt hàng bắt đầu từ ngày hôm nay, với các ưu đãi gồm máy có giá bán 13,99 triệu đồng dành cho tất cả các màu đen, bạc, đồng, đỏ và xanh (Black, silver, gold, red, blue). Tặng ngay 7 lì xì Lộc Phát với trị giá 476.000 đồng cho tất cả các màu.

Khách hàng sẽ được tặng thêm một thẻ cào trúng thưởng khi mua sản phẩm HTC One. Riêng với HTC One Blue, khách được tặng thêm SIM thoại 3G với 360.000 đồng vào tài khoản thoại và đến 55 triệu đồng vào tài khoản 3G trong 12 tháng. Sản phẩm có tại cửa hàng từ 25-27/1.

HTC One có nhiều màu đen, bạc, đồng, đỏ và xanh.

Tham khảo thông tin chi tiết sản phẩm và đặt mua tại đây. Chỉ cần click chuột vào nút "đặt ngay", trong vòng 24h, nhân viên FPT Shop sẽ chủ động liên hệ lại để tư vấn chi tiết và hướng dẫn các thông tin mua hàng. Hoặc khách hàng có thể gọi hotline 19006606 để được tư vấn thêm.

Lì xì Lộc Phát tại F.Studio by FPT.

Trong tháng 1/2014, khi đến FPT Shop và F.Studio by FPT mua sản phẩm, khách hàng sẽ được nhận ngay lì xì Lộc Phát trị giá từ 68.000 đồng đến 3.740.000 đồng, cơ hội nhận iPad Air khi đăng ký ví điện tử MoMo, tham gia Bảo hành vàng – vào nước, rơi vỡ… vẫn được đổi mới, mua hàng trả góp với lãi suất 0% dành cho chủ thẻ tín dụng ANZ, Sacombank và nhận nhiều ưu đãi khác. Khách hàng có thể chọn mua sản phẩm và xem số lì xì Lộc Phát được tặng tương ứng ngay tại đây.

Minh Trí