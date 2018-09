One M9 xử lý nhanh hơn với các ứng dụng danh bạ, lịch, quay số trong khi iPhone 6 khởi động camera, trình duyệt web và Facebook tốt hơn.

HTC One M9 và iPhone 6. Ảnh: PhoneArena.

iPhone được nhiều người dùng yêu thích vì tốc độ, phản ứng nhanh nhạy cùng độ tin cậy cao. Dù không được trang bị dung lượng RAM lớn hay các vi xử lý tốc độ cao, chiếc điện thoại của Apple vẫn có thể xử lý những tác vụ nhanh không kém bất cứ một smartphone cao cấp nào chạy Android. Mới đây, PhoneArena vừa tiến hành những bài kiểm tra so sánh tốc độ xử lý của iPhone 6 và HTC One M9 trong các tác vụ cơ bản.

Trước khi tham gia bài test, cả One M9 và iPhone 6 đều được đưa về trạng thái thiết lập ban đầu. Hai chiếc smartphone được chuyên viên của PhoneArena cài đặt một loạt ứng dụng giống nhau, kết nối vào cùng một mạng Wi-Fi và chạy cùng lúc để quan sát và so sánh. Bên cạnh đó, One M9 và iPhone 6 sử dụng chung một tài khoản trên email, danh bạ và các dịch vụ khác. HTC One M9 cài hệ điều hành Android 5.0.2 trong khi iPhone 6 chạy iOS 8.3.

Bảng so sánh tốc độ xử lý các ứng dụng của HTC One M9 và iPhone 6. (Đơn vị đo bằng giây).

Kết quả, HTC One M9 cho thấy sự vượt trội trong việc xử lý các ứng dụng như danh bạ, lịch, trình quay số. Trong khi đó, iPhone 6 khởi động camera, trình duyệt web và các ứng dụng mạng xã hội như Facebook, Twitter và Instagram nhanh hơn. Tổng thể, iPhone 6 đạt số điểm cao hơn nhưng không quá vượt trội so với One M9.

HTC One M9 và iPhone 6 đọ tốc độ

Mika