HTC One M9 Plus trang bị cảm biến vân tay

Phablet mới của HTC sẽ sở hữu màn hình 5,5 inch cạnh tranh cùng iPhone 6 Plus của Apple.

Một số hình ảnh rò rỉ của HTC One M9 Plus vừa mới được đăng tải cho thấy thiết bị này sẽ có camera kép Ultrapixel phía sau và cảm biến vân tay ở phía trước.

Về thiết kế, One M9 Plus vẫn có thiết kế tương tự One M8 với khung nhôm nguyên khối. Các thông số khác của One M9 Plus bao gồm màn hình 5,5 inch độ phân giải Quad HD, vi xử lý Snapdragon 810, 3GB RAM.

Trước đó, hai hình ảnh rò rỉ mới nhất của HTC One M9 vừa được trang công nghệ PhAndroid đăng tải. Những hình ảnh này khá rõ nét và cho thấy nút nguồn của One M9 được đặt trên cạnh phải.

Trên One M7 và One M8, nút nguồn được đặt ở cạnh trên tuy nhiên HTC đã quyết định thay đổi trên One M9. Thay đổi này giúp những người dùng có bàn tay nhỏ sử dụng tiện lợi hơn.

Về thông số kỹ thuật, nhiều thông tin cho rằng phiên bản One kế nhiệm sẽ dùng vi xử lý Snapdragon 810 64-bit, 3GB RAM, pin 2.840mAh và chạy Android 5.0 Lollipop với giao diện Sense 7.0.

Vẫn chưa rõ chi tiết, nhưng có thể dự đoán HTC One M9 sẽ có hai phiên bản gồm một bản One M9 thường với màn hình 5 inch độ phân giải 1080p, camera 20 megapixel và một phiên bản One M9 Plus màn hình 5,5 inch độ phân giải Quad HD cùng camera kép Ultrapixel và cảm biến vân tay. Dự kiến, One M9 sẽ được công bố vào ngày 1/3 tới, ngay trước thềm sự kiện MWC 2015.

