HTC One M9 chính hãng giá 17 triệu đồng

Công ty Đài Loan vừa ra mắt siêu phẩm smartphone đầu bảng của hãng tại Việt Nam với ba màu lựa chọn.

One M9 vẫn giữ thế mạnh về thiết kế đẹp, kim loại nguyên khối của dòng One. Cấu hình khủng với chip xử lý lõi 8 Snapdragon 810, RAM 3 GB cùng bộ nhớ trong 32GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ là điều đương nhiên với smartphone cao cấp nhất của hãng. Với One M9, HTC muốn nhấn mạnh tới những cải tiến từ Sense 7 cho khả năng cá nhân hóa tối ưu, camera sau 20 megapixel và máy ảnh selfie UltraPixel cùng nhiều tính năng độc quyền hữu ích cho người dùng.

HTC One M9 có ba lựa chọn màu sắc tại Việt Nam. Ảnh: HĐ.

Về thiết kế, mỗi chiếc One M9 đều phải trải qua quá trình đánh bóng với công nghệ phay xước, sử dụng kỹ thuật chải sợi nano trên bề mặt kim loại, hoàn thiện khung viền bằng kỹ thuật đánh bóng gương trên bề mặt trang sức cao cấp để mang lại vẻ đẹp với phong cách dual-tone. One M9 vẫn duy trì thế mạnh về hệ thống âm thanh HTC BoomSound. Ngoài loa kép mặt trước đặc trưng của gia đình One, M9 còn được trang bị âm thanh Dolby Audio Surround.

Ứng dụng HTC Themes được tích hợp cho phép tạo hình nền từ ảnh cá nhân. Nhạc chuông, biểu tượng, logo, bàn phím quay số và cả HTC BlinkFeed cũng tự động thay đổi theo.

Máy ảnh sau 20 megapixel, ống kính phủ sapphire giúp bảo vệ khỏi những trầy xước, quay phim 4K. One M9 có máy ảnh selfie UltraPixel hỗ trợ chụp thiếu sáng. Khả năng phơi sáng cao và công nghệ UltraPixel cho phép thu được nhiều ánh sáng hơn đến 300% so với những máy ảnh thông thường. Sense 7 kết hợp trải nghiệm Eye Experience cùng hàng loạt hiệu ứng chỉnh sửa mới gồm thêm khối (shapes), tạo lăng kính (prismatic), hiệu ứng mùa (elements) và xoá phông (bokeh). Ứng dụng Zoe có khả năng tự động tạo video clip, thêm nhạc nền và cho phép bạn bè cùng thêm những hình ảnh mà họ chụp được ở nhiều góc độ khác nhau, mang lại sự thú vị riêng cho HTC One M9.

Với quá nhiều bức ảnh, việc chia sẻ cho bạn bè cùng xem những khoảnh khắc đẹp mà bạn lưu giữ cũng có thể là một vấn đề khó khăn. Với One Gallary, cho dù bạn đã lưu những bức ảnh ấy ở đâu, trên các trang mạng xã hội hay các dịch vụ lưu trữ đám mây, bạn đều có thể dễ dàng tìm kiếm và xem ngay trong bộ sưu tập trên điện thoại HTC của mình. One Gallary giúp gom tất cả hình ảnh lại và cho phép bạn tìm kiếm theo ngày, địa điểm, sự kiện, album hay hình ảnh khuôn mặt tương tự một cách cực kỳ đơn giản.

Smartphone trở thành trung tâm giải trí tại nhà và cấu hình HTC Connect giúp tận hưởng những trải nghiệm giải trí đa phương tiện thông qua điện thoại. Thao tác vuốt nhẹ ba ngón tay lên màn hình kết nối điện thoại với TV hoặc loa ngoài tương thích từ những nhà sản xuất hàng đầu thế giới bao gồm Harman Kardon. HTC Connects tích hợp nền tảng đa phương tiện thông minh Qualcomm AllPlay và công nghệ không dây Blackfire Research giúp truyền phát nội dung từ điện thoại sang nhiều loại thiết bị giải trí tại gia. Nó còn cho phép nhiều smartphone khác nhau chia sẻ nội dung sang loa ngoài với Qualcomm AllPlay.

Chương trình đặt hàng trước One M9 diễn ra từ ngày 13-25/4 tại trang web của HTC. Khách hàng tham gia sẽ nhận được gói ưu đãi gồm ốp bảo vệ thông minh Dot View trị giá 1.250.000 đồng, hai năm bảo hành chính hãng, voucher sử dụng miễn phí dịch vụ HD Việt với sim MobiFone trong 6 tháng.

HTC One M9 có mặt tại thị trường Việt Nam với ba màu sắc gồm bạc viền vàng, xám viền xám và vàng viền vàng. Giá bán chính hãng là 16.990.000 đồng.

Trọng Nghĩa