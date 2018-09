HTC One M8 giá 16,8 triệu đồng ở Việt Nam

Smartphone cao cấp nhất của công ty Đài Loan sẽ được bán tại Việt Nam đầu tháng 5 tới.

HTC One M8 có 4 màu với giá bán 16,8 triệu đồng. Ảnh: TA.

One M8 có 4 màu xám, vàng, bạc và đỏ và được định giá ở mức 16,8 triệu đồng. HTC tự tin định giá cao hơn đối thủ Galaxy S5, smartphone mới được Samsung ra mắt trước đó ít ngày, 800.000 đồng. Trong khi đó, một đối thủ khác là Sony Xperia Z2 hiện chưa có thông tin giá bán và ngày lên kệ.

HTC One M8 được đánh giá cao với thiết kế nguyên khối, bằng kim loại. So với One đời đầu, M8 có màn hình 5 inch Full HD lớn hơn và camera kép - trong đó có một camera cảm biến 4 megapixel và một cảm biến độ sâu. M8 cũng được cài sẵn giao diện Sense 6 và BlinkFeed mới của HTC.

Pin của One M8 cũng được cải thiện hơn 40% so với One cũ. Ngoài dung lượng pin lớn hơn, HTC tích hợp chế độ siêu tiết kiệm pin cho One M8 và người dùng có thể kích hoạt chế độ này khi thời lượng pin ở mức thấp.

Khách hàng có thể đặt hàng trước HTC One M8 từ ngày 21/4-4/5. Máy sẽ lên kệ vào đầu tháng 5. Máy được bảo hành chính hãng hai năm. Khi mua HTC One M8, khách hàng được tặng ôp lưng bảo vệ thông minh HTC Dot View giá 1.500.000đ với 4 màu đỏ, cam, xanh và xám. Công ty Đài Loan cũng cung cấp gói dịch vụ Service One đi kèm.

Trọng Nghĩa