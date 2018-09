HTC One bằng vàng giá gần 93 triệu đồng

Smartphone phiên bản vàng của hãng điện thoại Đài Loan chỉ có 5 chiếc được sản xuất.

Sau khi hai ông lớn Apple và Samsung lần lượt tung ra iPhone 5S và Galaxy S4 phiên bản màu vàng thì giờ đây tới lượt HTC tiếp bước, nhưng có một khác biệt so với đối thủ đó là HTC One được chế tác bằng vàng thật.

Phiên bản bằng vàng được sản xuất để kỷ niệm giải thưởng MOBO lần thứ 18.

HTC ở Anh đã cho sản xuất những mẫu HTC One bằng vàng với số lượng rất giới hạn, chỉ có duy nhất 5 chiếc và được niêm yết với giá bán hơn 4.400 USD (khoảng 92,7 triệu đồng).

Về cơ bản, phiên bản mới giống hệt model HTC One thông thường cả về kiểu dáng lẫn tính năng, chỉ có sự khác biệt nằm ở lớp vỏ nguyên khối ở mặt trước và mặt sau máy được mạ vàng 18 carat. Phía sau máy còn in logo MOBO 18 (kỷ niệm giải thưởng MOBO lần thứ 18). Phiên bản HTC One vàng đánh dấu sự hợp tác với Laban Roomes - nhà sáng lập Goldgenie.

Suri Phan