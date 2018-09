HTC One A9 thiết kế giống iPhone, chạy Android 6.0

Smartphone mới nhất thuộc dòng One của công ty Đài Loan sở hữu cấu hình tầm trung.

Smartphone mới của HTC có thiết kế nhôm nguyên khối, hai lớp mặt lưng phẳng, với vân xước còn phần cạnh viền bo tròn được làm trơn láng. Kỹ thuật chế tạo được sử dụng đầu tiên trên cạnh viền của HTC One M9 phiên bản viền vàng.

Từ trái sang lần lượt là iPhone 6, One A9 và One M9. Ảnh: Theverge.

Màn hình của One A9 có kích thước 5 inch, độ phân giải Full HD với viền siêu mỏng và được bảo vệ bằng kính cường lực Gorilla Glass 4 nhưng dùng tấm nền Amoled thay vì IPS LCD. Về phần cứng, One A9 chỉ sử dụng chip 8 nhân 64 bit Qualcomm Snapdragon 617 với 4 nhân tốc độ 1, 5 GHz và 4 nhân tốc độ 1,2 Ghz thay vì dòng Snapdragon 800 series cao cấp, RAM 3GB và bộ nhớ trong 32GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ.

HTC nhấn mạnh khả năng chụp hình của sản phẩm khi trang bị camera sau độ phân giải 13 megapixel không cao như trên One M9. Bên cạnh đó, máy cũng có khả năng chụp ảnh RAW với chế độ chụp Pro cho phép tuỳ chỉnh các thông số của bức hình, hay tăng tốc độ video lên 12 lần nhờ vào tính năng Hyperlapse.

One A9 không còn hệ thống loa kép BoomSound như trước mà loa ngoài được chuyển xuống phía dưới đế máy cùng với jack cắm tai nghe và cổng sạc. HTC tích hợp ampli Hi-Fi DAC trong smartphone của mình giúp chuyển đổi âm thanh 16-bit thành 24 bit, bên cạnh đó, công nghệ âm thanh Dolby Audio và bộ khuếch đại âm thanh mới sẽ mang đến chất lượng âm thanh vượt trội cho sản phẩm.

Smartphone mới nhất của HTC được trang bị phím Home cứng tích hợp cảm biến vân tay. Máy chạy hệ điều hành Android M mới nhất và người dùng có thể sử dụng tính năng Now on Tap, để tìm thông tin về mọi nội dung đang hiển thị trên màn hình bằng cách chạm vào phím Home, hay sử dụng cảm biến vân tay để thanh toán bằng Android Pay. HTC cũng cho biết One A9 sẽ được cập nhật các phiên bản mới của Android trong sau 15 ngày kể từ khi Google giới thiệu.

HTC One A9 sẽ được bán ra vào đầu tháng 11.

Thế Huy