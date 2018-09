HTC bán One mini 2 giá gần 11 triệu đồng ở Việt Nam

Phiên bản thu gọn của One M8 vẫn giữ thiết kế kim loại nguyên khối, màn hình 4,5 inch, cấu hình khá cùng mức giá dễ chịu.

HTC One mini 2 có giá 10,9 triệu đồng ở Việt Nam. Ảnh: TY.

One mini 2 vẫn sở hữu thiết kế nguyên khối kim loại như người tiền nhiệm One M8 nhưng có đến 4 lựa chọn màu đường viền chạy dọc thân máy và cụm camera, tăng sức cuốn hút cho thiết kế vốn được đánh giá rất cao. Máy được bán ra tại Việt Nam từ ngày mai 3/7 với giá 10,9 triệu đồng cùng 3 lựa chọn màu sắc là xám, bạc và vàng.

Máy vẫn được trang bị những tính năng độc quyền của HTC như loa Boomsound và giao diện Sense 6.

So với đàn anh One M8, One mini 2 có cấu hình khiêm tốn hơn. Smartphone trang bị bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 400 lõi tứ tốc độ 1.2 GHz, RAM 1GB, bộ nhớ trong 16GB, khe cắm thẻ nhớ microSD lên đến 128GB. Máy có kích thước 137 x 65 x 10,6 mm, trọng lượng 137 gram, màn hình 4,5 inch độ phân giải HD 720p.

Máy ảnh chính 13 megapixel, khẩu độ f/2.2, quay phim Full HD 1080p trong khi camera trước độ phân giải 5 chấm. Pin của One mini 2 dung lượng 2.100 mAh.

Trọng Nghĩa