HTC 10 qua tin đồn trước giờ ra mắt

Ngày 12/4, HTC tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm mới, gần như chắc chắn là smartphone mang tên HTC 10.

Thiết kế

Dường như tin đồn trước đây về việc HTC sẽ loại bỏ chữ “M” và “One” trong tên thiết bị là chính xác. Máy sẽ có tên là HTC 10. Hình ảnh và bản dựng của thiết bị được cho là HTC 10 bị lộ vô số lần, thậm chí cả video quảng cáo chính thức. Chúng đều mô tả mẫu smartphone không có loa stereo phía trước, trang bị cảm biến vân tay tương tự One A9, cổng USB Type-C. Mặt sau gợi cảm giác không nam tính bằng các đời máy trước.

Cấu hình

Tin đồn mới nhất cho thấy HTC 10 dùng màn hình 5,1 inch, tấm nền Super LCD 5. Trái với các tin đồn trước đó, máy không dùng màn hình Super Amoled. Ngoài ra, sản phẩm sẽ gia nhập “trận chiến” QHD, độ phân giải 1.440 x 2.560 pixel, mật độ điểm ảnh 565 ppi.

Trong những năm qua, HTC chỉ dùng chip Qualcomm cho smartphone đầu bảng của hãng. HTC 10 có lẽ không khác biệt, nhiều khả năng là chip Snapdragon 820. Chip được hợp tác sản xuất với Samsung, trên quy trình 14nm LPP, cho hiệu suất cao nhưng tiêu thụ điện năng thấp hay đơn giản hơn là tiết kiệm pin. Theo bài kiểm tra AnTuTu bị lộ, HTC 10 là một trong những smartphone khủng nhất năm 2016. Ngoài ra, thiết bị được đồn trang bị RAM 4GB.

HTC sử dụng giao diện Sense trên nền Android từ năm 2009. Các tin đồn mới nhất cho thấy HTC 10 sẽ dùng Sense 7 trên nền Android 6.0.1 và sớm được cập nhật lên Sense 8. Thực tế, Sense 7 khá ổn định và gọn nhẹ nên không làm người dùng thấy khó chịu. One M8 cũng dùng giao diện này.

Camera

Sau khi nhận chỉ trích vì camera 4 megapixel trên One M7 và One M8, HTC cho cảm biến Ultrapixel từ máy ảnh chính “nghỉ hưu” và chuyển sang camera trước. Với One M9, chúng ta có camera 20 megapixel ở mặt sau, cho chi tiết rõ nét hơn nhưng vẫn không quá tốt khi ánh sáng bất lợi.

Theo tin đồn, HTC 10 sẽ dùng cảm biến Ultrapixel 12 megapixel, bổ sung công nghệ lấy nét tự động laser. HTC lên Twitter để “khoe” camera trên HTC 10 thuộc “đẳng cấp số một thế giới”.

Giá, ngày ra mắt

HTC thông báo tổ chức sự kiện ngày 12/4 và được tin rằng đây cũng là ngày HTC 10 xuất hiện. Dù chưa có thông tin về mức giá, người dùng kỳ vọng sản phẩm rơi vào tầm tiền 600 USD.

Theo ICTNews