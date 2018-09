Honda Việt Nam trao thưởng chương trình đào tạo lái ôtô an toàn cho sinh viên

Phần thưởng trị giá gần một tỷ đồng được công ty trao trong hội thi 'Sinh viên lái xe ôtô an toàn năm 2017'.

Hội thi "Sinh viên lái xe ôtô an toàn năm 2017" được phát động từ đầu tháng 4 tại Đại học Thái Nguyên. Sau hơn một tháng, hội thi thu hút 9.911 bài dự thi trên tổng số hơn 16.000 sinh viên chính quy, chiếm 60%. Ban tổ chức chọn ra 4 đội, mỗi đội gồm 5 thành viên có chất lượng bài dự thi xuất sắc lọt vào vòng chung kết.

Vòng chung kết được tổ chức ngày 10/6 dưới hình thức thi sân khấu, tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông, kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn và các tính năng lái xe an toàn của ôtô, gồm 4 phần thi lần lượt là: "Đoán ý đồng đội", "Nhanh tay nhanh trí", "Bứt phá thành công", "Nắm lấy vinh quang".

Giải nhất thuộc về đội thi đại diện cho Đại học kinh tế và quản trị kinh doanh Thái Nguyên nhận được 5 chuyến du lịch Nhật Bản dành cho 5 thành viên của đội và một chuyến dành cho ban giám hiệu đi cùng với trị giá 50 triệu đồng một chuyến.

Giải nhì thuộc về đội thi đại diện cho Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên nhận được 5 xe máy Honda Wave RSX 110 dành cho 5 thành viên của đội với trị giá hơn 19 triệu đồng mỗi xe.

Giải ba thuộc về hai đội thi đại diện cho Khoa ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên và Đại học y dược Thái Nguyên. Mỗi đội nhận được 5 iPad dành cho 5 thành viên của đội với trị giá 10 triệu đồng mỗi chiếc.

Ngoài ra, 20 thành viên của 4 đội xuất sắc vào vòng chung kết còn nhận được 20 suất học bổng "Học và thi lấy GPLX ôtô" do Honda Việt Nam tổ chức với trị giá 10 triệu đồng mỗi suất.

Trọng Nghĩa